"Es Dios poniéndome a prueba": Trump dice que el covid-19 es un desafío divino que le obliga a levantar de nuevo el país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes durante en un discurso pronunciado en la ciudad de Mankato (Minnesota, EE.UU.) que la pandemia del coronavirus es una prueba divina para él.

El mandatario se jactó de haber conseguido "un milagro económico" antes de que el mortífero brote golpeara al país norteamericano, e ilustró sus logros reproduciendo un diálogo que, según él, mantuvo con Dios.

"Hemos construido la economía más grande en la historia del mundo y ahora tengo que hacerlo otra vez", manifestó Trump, según cita Huffpost.

"¿Saben lo que es eso? Es Dios, que me está poniendo a prueba", añadió el inquilino de la Casa Blanca. Y continuó: "Él me dijo: 'Sabes, lo has hecho una vez'. Y yo le dije: '¿Hice un buen trabajo, Dios? Yo soy el único que podía hacerlo'".

De acuerdo con el presidente, el Todopoderoso no se mostró contento con sus palabras poco humildes.

"[Dios] dijo: 'Eso, no deberías decirlo. Ahora vamos a hacer que lo hagas otra vez'", expresó Trump, suscitando risas entre el público.

"Y yo le dije: 'Está bien, estoy de acuerdo. Me pillaste'. Pero lo hice una vez y ahora lo voy a hacer de nuevo", concluyó.

