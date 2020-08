Alberto Fernández afirma que tiene un plan económico y cuestiona las protestas: "No nos van a doblegar los que gritan"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aseguró este miércoles que su Gobierno "tiene un plan" para reactivar la economía a partir del próximo año, y cuestionó las protestas opositoras del pasado lunes, contra la cuarentena y la reforma judicial que impulsa el peronismo.

"Tenemos un plan y no lo vamos a cambiar. No nos van a doblegar los que gritan, porque los que gritan no suelen tener razón", manifestó el mandatario durante un acto oficial en el que anunció obras públicas para las provincias de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta, por 20.000 millones de pesos (más de 272 millones de dólares).

Según adelantó Fernández, para el mes próximo, en la presentación del Presupuesto 2021, estará detallado ese plan, basado en el "desendeudamiento, acumular reservas, tener un moneda competitiva para favorecer la exportación, tratar de equilibrar lo antes posible el desequilibrio fiscal y tener una balanza comercial positiva".

Hoy anunciamos obras en Córdoba, Chaco, Salta, La Pampa y Misiones, y dimos una nueva muestra de lo que podemos hacer si terminamos con las diferencias y trabajamos juntos.Que no nos engañen con falsas disputas: los argentinos estamos unidos y vamos a levantarnos entre todos. pic.twitter.com/6nRGWpq8iP — Alberto Fernández (@alferdez) August 19, 2020

Por medio de una videoconferencia realizada desde la Residencia Presidencial de Olivos, en Buenos Aires, el jefe de Estado argentino dijo que ese presupuesto será "realista", por lo que no se va a modificar "10 días después", sino que desde un principio van a "hablar con la verdad", y no "fijando objetivos falsos, como ocurrió en los últimos cuatro años".

"Dejemos la mentira a los que solo saben gritar", sostuvo, retomando su rechazo hacia las manifestaciones que se desarrollaron el lunes, a pesar de la cuarentena, y que fueron celebradas por el expresidente Mauricio Macri desde Suiza, adonde viajó como titular de la Fundación FIFA.

El pasado 17 de agosto, cuando se conmemoraba en Argentina el fallecimiento del general San Martín, libertador de América, miles de personas se concentraron en varias ciudades del país, principalmente en Buenos Aires, con consignas antigubernamentales, en favor de la 'democracia' y en contra de la cuarentena que rige por el coronavirus.

También, para rechazar el proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo, al que cuestionan por supuestamente promover la 'impunidad' de los exfuncionarios kirchneristas acusados por corrupción.

Si bien se promocionó como una protesta 'autoconvocada', y no hubo un llamado oficial desde Juntos por el Cambio, la alianza que lidera Macri, varios referentes de esa agrupación asistieron, y otros tantos se hicieron eco del alcance multitudinario a través de las redes sociales.