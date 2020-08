Un estudio sostiene que las probabilidades de contraer covid-19 en un avión son relativamente bajas

Científicos alemanes estiman que las probabilidades de contraer covid-19 en un avión son relativamente pequeñas, pero no descartan el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 a bordo. Los resultados del estudio fueron publicados este martes en la revista Jama Network Open.

El estudio evaluó el vuelo de un Boeing 737-900 que cubría la ruta desde Tel Aviv (Israel) a Frankfurt (Alemania), con 102 pasajeros a bordo, el 9 de marzo de 2020. Durante el vuelo, de 4 horas y 40 minutos, no se tomó ninguna medida para evitar la propagación de la enfermedad, como el uso de mascarillas.

Sin embargo, entre las personas que viajaban se encontraba un grupo de turistas que días antes tuvo contacto con un gerente de hotel que posteriormente fue diagnosticado con covid-19. Al aterrizar, el grupo fue notificado y se sometieron a pruebas de coronavirus en las que siete miembros dieron positivo.

Tasa de transmisión reducida

Tras el seguimiento realizado al 91 % de los pasajeros, los investigadores reportaron solo dos casos extras de covid-19 que podrían estar relacionados con una transmisión del virus durante el vuelo, a partir de las siete personas diagnosticadas inicialmente.

Los investigadores consideran que el sistema de flujo de aire de la cabina "puede haber estado asociado con una tasa de transmisión reducida. Se puede especular con que la tasa podría haberse reducido aún más si los pasajeros hubieran usado mascarillas", señala el estudio.

"El riesgo de transmisión de infecciones mediadas por gotitas en un avión depende de la proximidad a un caso índice y de otros factores, como el movimiento de pasajeros y tripulación, fómites y contacto entre los pasajeros en la puerta de salida", agregaron los autores.

Finalmente, los expertos reiteraron que sus hallazgos no descartan la transmisión aérea del coronavirus dentro de un avión, pues el estudio tuvo varias limitaciones. El equipo no obtuvo información sobre los tripulantes y tampoco pudo contactar a todos los pasajeros para tener las pruebas de anticuerpos. Por lo tanto, pudo haber transmisiones adicionales que no fueron detectadas, reconocieron.