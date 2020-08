"No quiero que se piense que yo soy el verdugo": López Obrador, sobre las revelaciones de Lozoya contra expresidentes mexicanos

El mandatario López Obrador dijo que no terminó de leer la denuncia en la cual, el exdirector de Pemex señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari participar en una red que saqueó al país.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de no enjuiciar a expresidentes luego de que se filtrara la denuncia completa que presentó ante autoridades judiciales el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en la cual señala a tres exmandatarios mexicanos de participar en una red de corrupción que saqueó al país.

"Ya saben mi opinión, que de conformidad con la ley se hagan las investigaciones y en el caso de que se pretenda juzgar a los expresidentes, lo más recomendable por el bien del país es que se realice una consulta ciudadana para que se pregunte a la gente si está de acuerdo o no, porque no quiero que se piense que yo soy el verdugo", dijo López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este 20 de agosto, realizada en Zacatecas.

El mandatario señaló que desde hace años, él mismo acusó que hubo una negociación oculta para aprobar las reformas estructurales, principalmente la reforma energética que privatizó buena parte de la renta petrolera.

También dijo que no terminó de leer la denuncia de 63 páginas en la que Lozoya señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, de colaborar en la red de corrupción de la cual el exdirector de Pemex formaba parte.

"No la terminé de leer. Me estaba desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo. Porque sí está escandalosa. Es una denuncia muy grave", apuntó López Obrador, quien pidió esperar hasta mañana para comentar más a fondo el tema.

También consideró importante que todos los ciudadanos mexicanos lean la denuncia completa para estar informados sobre un caso que ha sacudido al país con una serie de acusaciones inéditas en México.

"Todos debemos estar informados sobre este tema, que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule, que no haya silencio, que se sepa todo, que se conozca la verdad", dijo López Obrador.

Más información, en breve.