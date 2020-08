"Que nadie se confunda, las cosas no van bien": España advierte del fuerte repunte de casos de coronavirus

"Que nadie se confunda, las cosas no van bien. Sigue habiendo transmisión". Con estas palabras se ha dirigido a la población española el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ante el fuerte repunte de casos por coronavirus en este país.

Este jueves, España registró 7.039 contagios más que el día anterior, y alcanzó los 377.906 positivos acumulados. De ellos 3.349 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que supone la segunda jornada consecutiva por encima de los 3.000 contagios. Respecto a los fallecidos, se elevó el total a 28.813, 16 decesos más que la jornada anterior, y se notificaron 122 defunciones en los últimos siete días.

Fernando Simón: “Que nadie se confunda. Las cosas no van bien”. pic.twitter.com/5Be8njDe1Z — Domingo Ortiz (@Domingortiz) August 20, 2020

"Si seguimos dejando que la transmisión, aunque sea con casos en su mayoría leves, siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en la UCI y muchos fallecidos. Por favor, que no se confunda nadie. Esto no podemos dejar que siga", advirtió en una rueda de prensa.

Simón dijo que ahora mismo el nivel de hospitalización es de un 4 %, pero avisó: "Un 4 % de 1.000 casos son 40; un 4 % de 100.000 son 4.000. Las cosas cambian a medida que se incrementa la transmisión".

Mensaje a los jóvenes

El doctor destacó que "no hay que criminalizar a nadie", pero aseguró que "hay que dar un paso más allá". "No podemos permitir que esto se nos vuelva a escapar. Tenemos que empezar a tomarlo de nuevo muy en serio", agregó.

Así, envió un mensaje directo a los jóvenes españoles. "No nos vale con decir 'como soy joven y no voy a sufrir, no pasa nada'. Sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o vulnerables", destacó.

"Entiendo que la gente quiera ir de fiesta, pero hay maneras y maneras de ir de fiesta", añadió Simón, que pidió a todos aquellos que tengan alguna influencia que ayuden a "concienciar a la gente de lo que hay que hacer".