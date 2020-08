ONG alemana envía un avión ambulancia para recoger al opositor ruso Alexéi Navalny a petición del cofundador de Pussy Riot

La Fundación Cinema for Peace, con sede en Berlín, acondicionó un avión ambulancia, especializado en el transporte de pacientes en coma, para recoger al opositor ruso Alexéi Navalny y trasladarlo a Alemania, informa Reuters.

De acuerdo con la ONG, el traslado del político fue solicitado por su compañero en las filas de la oposición, Piotr Verzílov, mejor conocido como el cofundador de la banda punk Pussy Riot.

"Por razones humanitarias y a petición de Piotr Verzílov, de Pussy Riots, enviaremos a la medianoche una ambulancia aérea con equipo médico y especialistas con los que se puede llevar a Navalny a Alemania", aseveraron los activistas, agregando que el hospital Charite de Berlín estaba listo para recibirlo. No quedó claro de inmediato si las autoridades sanitarias rusas realmente permitirán esta medida, dada la gravedad del estado de Navalny.

¿Que sucedió?

El político se sintió mal este miércoles cuando estaba a bordo de un avión que volaba desde la ciudad rusa de Tomsk (Siberia) a Moscú. La aeronave tuvo que regresar y aterrizar de emergencia en su lugar de origen, donde el activista de la oposición se encuentra actualmente en coma en un hospital. Los médicos que lo trataron afirmaron que habían logrado estabilizar su condición y que estaba recibiendo el tratamiento necesario en una unidad de cuidados intensivos.

No está claro qué le sucedió exactamente al opositor ruso. Si bien sus partidarios se apresuraron a afirmar que podría haber sido envenenado y que no había bebido nada más que un té en el aeropuerto de Tomsk antes del vuelo, sus críticos sugirieron que su condición podría haber sido el resultado de abusar del alcohol y consumir algunas sustancias prohibidas. Aun así, hasta el momento no ha surgido ninguna evidencia real que corrobore ninguna de estas versiones.