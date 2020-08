Exsoldado que mató a Osama Bin Laden publica una foto alardeando de volar sin mascarilla y lo vetan de la aerolínea

Robert O'Neill, el francotirador de la Marina de EE.UU. que se atribuyó el asesinato de Osama Bin Laden, ha sido señalado como persona no grata por la aerolínea de Delta Air Lines, tras publicar una fotografía en la que aparece sin máscara en un vuelo, desafiando las normas de seguridad durante la pandemia de coronavirus.

"Me acaban de expulsar de Delta por publicar una foto. Vaya", señaló en un tuit el exinfante de los Navy Seal.

La imagen publicada por O'Neill el miércoles, en la que aseguraba que aseguraba que no es un "idiota", luego fue eliminada. En ella se mostraba sentado en su asiento del avión y sonriendo sin cubrirse la cara.

Ex-Navy SEAL who claims he killed Osama bin Laden brags about not wearing mask https://t.co/mXGRg2jqLvpic.twitter.com/stcMQ5aJ53 — New York Post (@nypost) August 19, 2020

"Todos los clientes que no cumplan con nuestro requisito de uso de máscaras corren el riesgo de perder su capacidad de volar con Delta en el futuro", afirmó una portavoz de la compañía a The New York Post, después de revisar la instantánea que se había vuelto viral en la Red.

Tras la decisión de la aerolínea, O'Neill insinuó que "todo el mundo se ha vuelto loco", explicando que tenía la mascarilla en su regazo.

Durante las últimas semanas, O'Neill ha publicado varios mensajes en sus redes sociales expresando escepticismo sobre la efectividad del uso de los cubrebocas en lugares públicos. "No pueden obligarte a usar máscaras. No pueden obligarte a tomar la temperatura. No pueden ponerte en cuarentena", rezaba uno de sus tuits, escrito a finales de julio.

El incidente ha desatado una gran controversia entre los usuarios de Internet. Una de las personas que criticó la actitud del exsoldado fue el editor adjunto de The New York Times, Dan Saltzstein, quien le recordó que de esa manera demuestra que "no está dispuesto a sacrificarse y sentirse un poco incómodo por sus semejantes". Mientras que otros usuarios salieron en su defensa.

O'Neill fue uno de los integrantes del grupo de élite que irrumpió en el refugio de Al Qaeda en Pakistán y disparó contra Osama Bin Laden el 1 de mayo de 2011. El exsoldado se retiró del Ejército tras 16 años de servicio, tras lo cual decidió revelar los detalles de la operación militar secreta.