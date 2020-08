Moody's: El calentamiento global plantea riesgos para las plantas nucleares de EE.UU.

El rápido avance del cambio climático, particularmente el calor intenso, plantea riesgos físicos y financieros para las plantas nucleares de EE.UU., estima un nuevo informe de Moody's Investors Service.

El informe es el resultado de un análisis realizado por Four Twenty Seven Inc., una empresa de datos de riesgo climático que Moody's adquirió el año pasado. El grupo evaluó los efectos potenciales del estrés por calor, estrés hídrico, huracanes, inundaciones y aumento del nivel del mar en 57 plantas de energía nuclear de EE.UU. durante los próximos 20 años, informa Bloomberg. Los analistas concluyeron que mientras un grupo de plantas —incluida las centrales nucleares Cooper en Nemaha (Nebraska) y Prairie Island en Goodhue (Minesota)— enfrentan un riesgo grave por inundaciones, muchas más afrontarán o afrontan ya riesgos por el aumento del calor.

Bloomberg explica que las plantas nucleares se enfrían con agua y, en épocas de calor intenso y sequía, los recursos hídricos pueden volverse demasiado cálidos o demasiado escasos, provocando interrupciones en el servicio de las centrales. En este sentido, el informe pronostica que las plantas en los estados de las Montañas Rocosas, la región del río Colorado y California son las que se enfrentan a los niveles más altos de riesgo de estrés hídrico en el futuro.

El cambio climático "está avanzando rápidamente"

David Kamran, analista de proyectos e infraestructura de Moody's y autor principal del informe, advierte que, si bien las plantas estadounidenses "están bastante endurecidas para el clima severo", el cambio climático "está avanzando rápidamente".

Al mismo tiempo, Kamran precisó que el informe no estima el riesgo de un colapso, pues la mayoría de las plantas de EE.UU. son lo suficientemente resistentes para evitar una catástrofe, incluso en el caso de un clima excepcionalmente severo. En cambio, el experto resaltó el alcance de las presiones ambientales a las que las plantas tendrán que adaptarse para poder operar de manera consistente en las próximas décadas, subrayando que resistir a esas tensiones es una tarea potencialmente muy costosa.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!