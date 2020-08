El exgobernador Javier Duarte niega desde prisión haber regalado un Ferrari al expresidente Peña Nieto

La mayoría de los políticos señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, de haber participado en una trama de sobornos y actos de corrupción durante las Administraciones de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), han salido a negar las imputaciones.

El último en hacerlo fue el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, quien este viernes negó haber regalado un Ferrari al expresidente Peña Nieto, como aseguró Lozoya en una denuncia de hechos que interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde el Reclusorio Preventivo Norte de Ciudad de México, en donde cumple una condena por nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, Duarte negó los hechos en dos mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

"Con todo respeto a Emilio Lozoya, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarín", escribió Duarte sobre los excolaboradores que lo acompañaron durante su Administración (2010-2016).

"En mi vida me he subido a un automóvil de esa marca italiana [Ferrari], nunca he comprado uno y mucho menos he regalado alguno", agregó Duarte.

La narración de Lozoya

En la denuncia de 63 páginas, Lozoya narró una visita de Peña Nieto a Veracruz en 2015, con motivo del Día de la Marina, en la que Duarte supuestamente le regaló un Ferrari al exmandatario.

"Enrique Peña Nieto nos dijo: 'Miren lo que me regaló el góber', mostrándonos, en todos momentos, la parte interior de la carpeta. Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: Este Ferrari perteneció al presidente (Adolfo) López Mateos y a un lado estaban las llaves del auto", relató Lozoya en su denuncia.

El exdirector de Pemex está en libertad condicional, imputado por los delitos de cohecho, operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. No obstante, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General con el objetivo de llegar a un acuerdo con las autoridades para que retiren las acusaciones en su contra.

A cambio, Lozoya entregó información que presuntamente probaría la red de sobornos orquestada por Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que incluyó el pago de coimas a legisladores con el objetivo de aprobar reformas legales.