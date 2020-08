Empresas de EE.UU. podrían utilizar WeChat en China después de su bloqueo

La Casa Blanca está dando señales de que las empresas estadounidenses podrían seguir utilizando la popular aplicación WeChat —propiedad de una de las empresas chinas más grandes, Tencent Holdings Ltd— en el territorio del gigante asiático. Así lo informó este viernes Bloomberg, citando a varias fuentes familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes del medio estadounidense, la Administración Trump todavía no ha decidido si se debe o no permitir que WeChat permanezca en las tiendas de aplicaciones Apple Store y Google Play fuera de Estados Unidos. No obstante, empresas estadounidenses que operan en China, por ejemplo, la popular cadena de café Starbucks, aún podrían comunicarse con sus consumidores chinos a través de la aplicación.

La noticia llega dos semanas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara la prohibición de "cualquier transacción" con las empresas dueñas de WeChat y TikTok, dos de las aplicaciones más populares en China. Se prevé que la medida entrará en vigor a finales del próximo mes.

