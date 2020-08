Sentencian a cadena perpetua al 'asesino del Golden State' por 26 violaciones y asesinatos

El expolicía de California Joseph DeAngelo, de 74 años, más conocido como el 'asesino del Golden State', morirá en la cárcel por 13 asesinatos y 13 cargos relacionados con la violación de los que se declaró culpable en junio, y que cometió entre los años 1975 y 1986. El juez de la Corte Superior del Condado de Sacramento, Michael Bowman, lo sentenció a cadena perpetua este viernes por sus crímenes.

"Cuando una persona comete actos monstruosos, debe ser encerrada para que nunca pueda dañar a una persona inocente", señaló el juez. Por su parte, DeAngelo, antes de la sentencia, se levantó de su silla de ruedas y se disculpó. "Escuché todas sus declaraciones, cada una de ellas, y sinceramente pido perdón por todos los que he lastimado", dijo, citado por AP.

DeAngelo también reivindicó públicamente decenas de agresiones sexuales más, pero para aquellos delitos el estatuto de limitaciones ya había expirado. La escala de violencia cometida por el 'asesino del Golden State' englobó 87 víctimas en 53 escenas de crimen en 11 condados de California.

Su 'modus operandi' consistía en atacar y violar a mujeres que se encontraban en casa solas o con sus hijos; a algunas las violó en presencia de sus maridos y posteriormente asesinó a ambos.

En 2016, la historia de la serie de violaciones fue popularizada en el libro de Michelle McNamara 'I'll Be Gone in the Dark' ('Me iré en la oscuridad'). El mismo año, el FBI ofreció una recompensa de 50.000 dólares por información valiosa sobre el asesino.

Finalmente, los agentes lograron identificar al criminal en 2018 gracias a la técnica de la genealogía genética. Los análisis permitieron determinar que el sujeto era Joseph James DeAngelo, un hombre que había servido en la Policía de California hasta 1979, cuando fue despedido tras ser acusado de robar un martillo y un repelente para perros en una farmacia.