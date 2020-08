Un virólogo de EE.UU. asegura que la vacunación obligatoria contra el covid-19 "simplemente es imposible"

Konstantín Chumakov, director asociado de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., cree que que la vacunación obligatoria contra el covid-19 "simplemente es imposible", segú comentó durante una entrevista concedida este sábado al medio ruso RBC.

"¿Vacunación obligatoria? No sé. En Corea del Norte puede [ser], pero creo que en los países normales simplemente es imposible", explicó Chumakov cuando la periodista le preguntó sobre esta posibilidad. "Cada persona decide si se vacunará o no, así que no creo que este escenario sea posible en ninguna parte", añadió.

En este sentido, indicó que quizás podría ocurrir en los niños a la hora de ser admitidos en un colegio o para aquellas personas que quieran viajar a cierto lugar. "En un sentido amplio, por supuesto, todos deciden por sí mismos", insistió.

Situación en EE.UU.

Por otro lado, ha indicado que —en su opinión— Estados Unidos está siendo azotado por la pandemia porque la población es "bastante activa" y no ha habido una "cuarentena seria" como en otros países, por ejemplo Rusia. Asimismo, detalla que se están abriendo restaurantes y guarderías, si bien matiza que la mayoría de la gente cumple el régimen de usar mascarillas.

"Como resultado, aquí la epidemia va más fuerte", sostiene el experto. "Además, hay un patrón sorprendente: cuanto más rico es el país, se registran en él más casos de esta enfermedad", argumenta, precisando que en las naciones de ingresos medios y bajos la pandemia ha sido más "suave".

Esto se debe, argumenta, a varios factores, entre ellos que en los países con mayor nivel de vida hay más ancianos y la gente, al tener más dinero, frecuenta más a menudo lugares de entretenimiento, generando así una mayor concentración de personas.

Mutaciones del virus

Chumakov ha subrayado que, si bien a nivel nacional está disminuyendo el número de casos, existe una segunda "ola real" de contagios en algunas partes del país como la costa este central, o los estados de Maryland y Virginia, y no descarta que haya una tercera ola de coronavirus en el país norteamericano para otoño o invierno.

Por último, el virólogo afirmó que han surgido algunas mutaciones que cambiaron las propiedades del virus, detallando que hay informes que indican que el virus actual es menos peligroso y mortal que el que circulaba a principios de año.

El covid-19 ya ha dejado más de 800.000 muertes y más de 23 millones de infectados a nivel mundial. Este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseveró que la creación de una vacuna contra el nuevo coronavirus no significará el fin de la pandemia "por sí sola".

