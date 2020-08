"¡Buena idea, Iván Duque!": Maduro afirma que Venezuela estudiará la posibilidad de comprar misiles a Irán

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que su país estudiará la posibilidad de comprar misiles y armamento a Irán. Las declaraciones del mandatario se produjeron este sábado en el marco de una reunión virtual del Congreso Bolivariano de los Pueblos, transmitida por redes sociales.

Los comentarios hicieron referencia a las recientes declaraciones del presidente colombiano, quien aseguró que Caracas negocia con Teherán la adquisición de misiles de mediano y largo alcance. "De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala, no se me había ocurrido", señaló Maduro resaltando la tecnología con la que cuenta la República Islámica.

#EnVivo 📹 | Videoconferencia con los líderes y lideresas de los Movimientos Sociales del Congreso Bolivariano de los Pueblos.https://t.co/DUUUaqoBUP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 22, 2020

"Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite, comprar armamentos para su defensa, y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala, un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, ¡buena idea, Iván Duque!, aprobado, lo vamos a hacer, hay que estudiarlo", agregó el jefe de Estado.

En ese contexto, el mandatario venezolano pidió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, evaluar los misiles iraníes de corto, mediano y largo alcance, para revisar la posibilidad de reforzar la defensa aérea, terrestre y misilística de la nación.

Por otra parte, Maduro manifestó que Venezuela ya cuenta con equipos militares de última generación. "No son para agredir a nadie, sino para defendernos de la agresión imperialista", agregó.

Finalmente, el mandatario señaló que las afirmaciones de Duque fueron para "cambiar el foco de atención de los problemas reales de Colombia y para justificar una agresión contra Venezuela".