Encuentran ahorcado en un bosque a un hombre que desapareció hace 10 días en Bielorrusia

Nikita Krivtsov, un hombre de 28 años que desapareció el pasado 12 de agosto en Minsk durante el cuarto día de protestas en Bielorrusia contra el resultado de las elecciones, fue encontrado muerto este sábado, informa la unidad de búsqueda y rescate Ángel.

Según medios locales, Krivtsov fue encontrado ahorcado en una zona forestal en la capital bielorrusa. La esposa del fallecido asegura que no sabe si participó en las protestas postelectorales ni si fue detenido. Asimismo, comentó que no cree que su marido se suicidara.

El comité de investigación de Bielorrusia ha informado que el hombre no fue detenido durante las protestas. "El joven no fue procesado administrativamente por participación en eventos masivos no autorizados y no fue detenido por la razón mencionada", reza el texto del comunicado de prensa del Comité, según Belta.

Además, subrayan que la muerte no tiene naturaleza criminal. "No se encontraron lesiones visibles en el cuerpo", señala el informe. De momento, los especialistas mantienen abierta la investigación.

