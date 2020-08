Epidemióloga asegura que el coronavirus puede dejar secuelas incluso en casos asintomáticos

Pacientes que tienen la enfermedad, pero no presentan síntomas, pueden desarrollar consecuencias cardíacas, cerebrovasculares o 'niebla del covid', según la experta.

La epidemióloga ecuatoriana Catalina Yépez, exasesora externa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), asegura que el nuevo coronavirus puede dejar secuelas incluso en casos asintomáticos, informó este viernes La Vanguardia, que recoge declaraciones suyas realizadas a la agencia EFE.

La experta evoca estudios que demuestran que personas con covid-19 que no presentan síntomas pueden desarrollar consecuencias cardíacas, cerebrovasculares o 'niebla del covid', esto es, confusión mental que dificulta a los pacientes articular palabras o hacer operaciones matemáticas sencillas.

Disminuye la mortalidad

En este sentido, Yépez sostiene que, tras superar la enfermedad, incluso algunos atletas infectados sin saberlo han manifestado cuadros de fatiga y cansancio en ciertas actividades que antes del contagio no suponían un problema para ellos.

Asimismo, la epidemióloga advierte que el nivel de propagación del coronavirus sigue siendo alto, pese a que la primera ola de la pandemia ya ha sido superada en varios países, como en China, y la tasa de mortalidad del virus haya disminuido. Por ello insta a la población a seguir cumpliendo con las recomendaciones sanitaria para evitar que los asintomáticos y los enfermos leves sigan contagiando a otras personas.

"Hay estudios que dicen que si se comparten 15 minutos sin mascarillas, la probabilidad de contagio grave es muy alta", explicó la experta, añadiendo que los jóvenes de entre 20 y 40 ahora están más expuestos, al contrario de lo que sucede con los ancianos, que —en su opinión— se están quedando en casa y han asimilado las medidas de precaución.

"El virus llegó para quedarse"

Por otro lado, la exmiembro de la OPS llama la atención sobre la "suerte de competencia" que se ha abierto en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus por parte de diferentes naciones. "No importa quién tiene primero la vacuna", recalca, ya que —asegura— lo importante es que sea efectiva, de alta calidad y accesible para todos.

Yépez está convencida de que esta no será la última pandemia, argumentando que suele registrarse una por siglo. Además, comenta que el incremento del comercial mundial aumenta el riesgo de pandemia.

Por último, aconseja preparar todos los sistemas de salud para afrontar la próxima pandemia con el objetivo de que "no genere la letalidad, el dolor y el colapso" de la sanidad, como ha ocurrido este año. "Esto no ha terminado, el virus llegó para quedarse. ¿Cuándo se irá? No lo sabemos", concluyó la epidemióloga.

