Rusia está dispuesta a cooperar con China y con Huawei en la tecnología 5G

Rusia está dispuesta a cooperar con Pekín y con Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, en tecnología 5G, según lo ha anunciado este domingo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, en un foro educativo para jóvenes.

El canciller ruso aseguró en su discurso que Moscú no seguirá "el ejemplo de los estadounidenses", que -dijo- "simplemente exigen no cooperar en 5G con China, en particular, con Huawei".

"No tenemos tales hábitos y costumbres", enfatizó el diplomático, precisando que Rusia, por el contrario, está interesada en interactuar con otros países, "para crear juntos e introducir tecnologías modernas en la vida práctica".

EE.UU. ha impuesto esta semana nuevas restricciones contra el gigante tecnológico chino, entre ellas la inclusión de 38 filiales de Huawei en su lista negra económica.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!