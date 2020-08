Trump, sobre el audio secreto de su hermana llamándolo "cruel": "¿A quién le importa?"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, desestimó las grabaciones de audio secretas de su hermana mayor Maryanne Trump Barry diciendo que él "no tenía principios" y era "cruel".

"Todos los días es algo nuevo, ¿a quién le importa?", señaló el mandatario. "Extraño a mi hermano y continuaré trabajando duro por el pueblo estadounidense. No todo el mundo está de acuerdo, pero los resultados son obvios. ¡Nuestro país pronto será más fuerte que nunca!"

Los audios fueron publicados por The Washington Post un día después de que la Casa Blanca organizara un servicio conmemorativo privado para Robert Trump, el hermano menor del presidente, quien murió el 15 de agosto a los 71 años.

Las grabaciones fueron realizadas por la sobrina del mandatario, Mary Trump, quien recientemente publicó un revelador libro de memorias titulado 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man' (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).

En los audios, la exjueza de 83 años, que no se había pronunciado previamente en contra de su hermano, se queja de la crueldad general de Trump por sus controvertidas políticas migratorias y expresa su frustración con el comportamiento del presidente, que según ella es falso.

Además, Barry reveló que su hermano "no lee" en general, y confirmó que el presidente le pagó a alguien para que rindiera sus exámenes de admisión universitaria por él.