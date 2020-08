"He cometido un error": Dimite el viceministro de Salud de Paraguay tras participar de una fiesta en plena pandemia

Juan Carlos Portillo celebró el cumpleaños de su novia con invitados, música en vivo y sin tapabocas. "Pido disculpas por el mensaje equivocado que he transmitido", reconoció.

El viceministro de Salud de Paraguay, Juan Carlos Portillo, abandonó su cargo en medio de la pandemia de coronavirus, luego de que se viralizara un video en el que se lo ve en una fiesta, sin tapabocas ni distanciamiento social.

Portillo aparece en las imágenes durante la celebración del cumpleaños de su novia, la modelo Magalí Caballero, junto a otros invitados, bebidas alcohólicas y una banda musical sonando en vivo.

La viralización del video generó un verdadero escándalo político en el país. Tan solo un día antes, Portillo había exhortado a los paraguayos a través de Twitter a respetar el uso de tapabocas y mantener la distancia para evitar la propagación del virus.

La noche del domingo, el titular de la cartera de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, anunció vía Twitter que aceptaba la renuncia de su segundo, sin mayores detalles ni mención alguna sobre lo ocurrido. A esa altura, la difusión del caso y las críticas inundaban las redes sociales.

El propio Portillo salió a pedir disculpas públicamente este lunes, también a través de su cuenta de Twitter.

"He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos. Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo. Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido", declaró.

El funcionario saliente había sido promovido el 3 de mayo, ya en plena pandemia, al crearse la Subsecretaría (viceministerio) de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social.

Si bien Paraguay es uno de los países menos afectados de América Latina por la crisis sanitaria mundial, en los últimos 50 días se registró un incremento exponencial de contagios. Esto llevó al Gobierno de Mario Abdo Benítez a retomar medidas como la cuarentena estricta en la capital, Asunción, y el vecino departamento Central.

El último parte oficial del Ministerio de Salud indica un total de 13.233 casos confirmados de coronavirus hasta la fecha, de los cuales 205 fallecieron. Del total de infectados, 2.221 se detectaron entre marzo y el 30 de junio, y los restantes 11.012, entre el 1 de julio y lo que va de agosto.