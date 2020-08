El afroamericano al que la Policía le disparó 7 veces en Wisconsin podría tener antecedentes criminales

Registros judiciales en línea del Tribunal de Wisconsin (EE.UU.) indican que Jacob Black, el afroamericano al que la Policía le disparó siete veces por la espalda el pasado domingo, al parecer, cuenta varios antecedentes penales.

En el portal de la Corte de Circuito de Wisconsin figura el caso de un hombre con los mismos datos que Blake, acusado el 6 de julio por el condado de Kenosha de agresión sexual en tercer grado, abuso doméstico, conducta desordenada e intrusión criminal en una vivienda. Según el registro, al día siguiente se emitió una orden de arresto contra este individuo. Cabe resaltar que no está claro si estos hechos tienen algo que ver con el reciente tiroteo.

El historial delictivo de Blake, que no justifica la acción policial en la que resultó gravemente herido, podría ser de utilidad para determinar las causas y esclarecer los hechos que desencadenaron el incidente.

Blake, de 29 años, caminaba el pasado 23 de agosto hacía una camioneta seguido de dos oficiales que respondían a un "incidente doméstico". Mientras el afroamericano abría la puerta del vehículo, uno de los uniformados lo tomó por la espalda y entonces se escucharon al menos siete disparos. La víctima fue hospitalizada y su estado actual es delicado. El hecho desencadenó protestas y disturbios en la ciudad de Kenosha, en los que se reportaron varios incendios y saqueos.

Reacciones

El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, condenó los hechos y se opuso al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Además de asegurar que no es el primer afroamericano "baleado, herido o asesinado sin piedad a manos de individuos en la aplicación de la ley", indicó su intención de tomar medidas y exigir empatía a aquellos funcionarios que "no han reconocido el racismo" en el estado y en el país, recoge el diario The Philadelphia Inquirer

Pete Deates, presidente del sindicato policial de Kenosha, calificó la declaración de Evers de "totalmente irresponsable". "Como siempre, el video que circula actualmente no capta todas las complejidades de un incidente altamente dinámico. Le pedimos que se abstenga de emitir un juicio hasta que todos los hechos sean conocidos y publicados", aseveró Deates en un comunicado.

Los oficiales involucrados en el incidente han sido puestos en licencia administrativa. La División de Investigación Criminal del estado encabeza una investigación sobre el tiroteo y dijo que buscará "proporcionar un informe del incidente al fiscal en el transcurso de 30 días".