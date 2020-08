"Me he quedado conforme, tranquila": la mamá de Facundo, el joven desaparecido en Argentina, después de ser recibida por Alberto Fernández

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió este lunes a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, el joven que desapareció el pasado 30 de abril después de haber sido detenido en dos retenes policiales, supuestamente por haber violado la cuarentena que se implementó para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

"Lo miré a los ojos, en la cara, he hablado con él y me he quedado conforme, tranquila. El presidente ha sido muy amable. Hay cosas que no les puedo contar, pero ha sido muy sincero, lo he visto en sus ojos", reveló la mujer en conferencia de prensa, acompañada por sus abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, de la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

Castro precisó que primero tuvo una primera reunión a solas con Fernández y después otra en la que participaron sus abogados y la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Aunque se dijo muy conforme con el encuentro, advirtió que ello no significa que vaya a dejar de luchar para saber la verdad sobre su hijo.

"Para saber si una persona me miente o no, yo debo mirarla a la cara, por eso me gustaría hablar con el gobernador @Kicillofok en persona", Cristina Castro mamá de #FacundoAstudilloCastropic.twitter.com/ZwWvm8Kenw — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) August 24, 2020

Con respecto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Castro dijo que ha hablado telefónicamente con él en varias ocasiones, pero que le gustaría reunirse tal y como ya ocurrió con el presidente.

"Yo no creo en las personas salvo mirándolas a la cara. Me gustaría hablar con él porque su ministro de Seguridad está tratando de ensuciarlo, poniendo cosas en su boca que él nunca dijo. El señor Kicillof debería abrir los ojos", aseguró.

Desde que comenzó la causa judicial, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, ha tratado de desmentir a la madre de Facundo. Además, para deslindar a los policías involucrados en la desaparición, desde la Policía Bonaerense han difundido la versión de que en realidad el joven tuvo un accidente y se mató.

"Le diría al señor Berni que así como él me está tratando a mí, está tratando a cientos de padres y madres cuyos hijos han ingresado a las comisarías y han aparecido suicidados. Son muchísimos casos. El señor Berni se ha encarnizado con nosotros pero no le voy a tener miedo, en lugar de hacer show en la televisión, debería sentarse a trabajar cinco minutos", expresó.

Desaparecido en democracia

La mamá de Facundo agregó que a ella le encantaría estar en la tranquilidad de su casa, pero no puede hacerlo porque no sabe dónde está ni qué le pasó a su hijo.

"Como sociedad no nos podemos dar el lujo de permitir que esto siga pasando. Parece que tener de 17 a 34 años es un peligro. Nos los suicidan, aparecen ahorcados, tirados. Esto en democracia no tendría que estar pasando", alertó.

Luciano Peretto, uno de sus abogados, recordó que la carátula de la causa es por desaparición forzada de persona, que es un delito de lesa humanidad, lo que implica que no prescribe con el paso del tiempo.

Añadió que en la reunión el presidente se comprometió a respaldar a la familia de Facundo y a que, desde el punto de vista institucional, la investigación se lleve a cabo en un marco de absoluta independencia.

"Estamos conformes con el acompañamiento y con los mecanismos que el presidente ha dispuesto, fue una reunión de más de dos horas, grata desde el punto de vista de los resultados", dijo.

Peretto, su colega Leandro Aparicio y la mamá de Facundo detallaron las múltiples irregularidades que ha tenido la investigación, y que apuntan al presunto encubrimiento de los policías de Buenos Aires que detuvieron a Facundo.

Por otra parte, explicaron que el martes estarán presentes en el inicio de la autopsia del cuerpo, que fue encontrado el 15 de agosto semienterrado en un canal, y que se sospecha podría ser el del joven desaparecido.

Una vez que se extraiga el material genético, será enviado a un laboratorio de la provincia de Córdoba, por lo que recién el 5 de septiembre se tendrían los resultados para saber si es o no Facundo.

¿Qué pasó?

El 29 de abril, Facundo cenó con un amigo en Pedro Luro, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires. Al día siguiente, se despidió de su madre y partió rumbo a la ciudad de Bahía Blanca, ubicada a 121 kilómetros, para reencontrarse con su novia, con la que vivía y se había peleado. Dijo que pediría un aventón en la carretera.

Más tarde, un agente de la policía la llamó para avisarle que habían multado a Facundo por violar la cuarentena. El joven también habló con ella, pero después solo vino el silencio.

Aunque los día comenzaron a pasar sin que Facundo se comunicara, la madre no se preocupó porque creyó que estaba inmerso en su reconciliación con la novia, pero después la joven advirtió que él nunca había llegado a Bahía Blanca y los amigos se alarmaron porque tampoco se reportaba con ellos. Su celular estaba apagado y tampoco usaba las redes sociales.

"La gente laburante no tiene plata, pero tampoco miedo”, dijo Cristina, la mamá de Facundo Astudillo Castro.Lo busca desde hace más de dos meses, cuando lo vieron subir a un patrullero de la Bonaerense por "violar la cuarentena".Yo también me pregunto #DóndeEstáFacundo. pic.twitter.com/RWwecn5kWl — Myriam Bregman (@myriambregman) July 7, 2020

El 5 de junio, la madre comenzó una denuncia por "averiguación de paradero". En el primer rastrillaje para buscarlo, una policía le dijo que ella era quien había labrado el acta contra Facundo por salir sin permiso durante la pandemia. Otro uniformado le dijo que también había visto a su hijo. Las versiones de los agentes eran contradictorias.

A fines de junio, varias personas buscaron a Castro para decirle que el 30 de abril, alrededor de las 14:00 horas, habían visto a su hijo mientras se subía al asiento trasero de una camioneta policial. Es el último dato que se tiene sobre Facundo. Así lo prueba una foto en la que se ve al joven de pie, al lado del vehículo.

Ahora se sabe que, después de ser detenido en el retén de Villa Luro, Facundo fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, en donde permaneció durante algunas horas. Pero después fue nuevamente interceptado por otros policías y no se volvió a saber nada más de él.