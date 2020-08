Macri asegura que es "falsa" la versión que dio Alberto Fernández sobre la conversación que mantuvieron sobre la crisis del covid-19

El expresidente publicó una carta en la que asegura que "de ninguna manera" recomendó no aplicar la cuarentena en Argentina. El pronunciamiento ocurre luego de que el actual mandatario afirmara que su antecesor le pidió levantar las restricciones para que "murieran los que tengan que morirse".

El expresidente de Argentina Mauricio Macri negó este lunes haberle recomendado al actual mandatario, Alberto Fernández, que evitara una cuarentena en el país por el coronavirus, una versión que dejó trascender el Jefe de Estado al relatar una charla telefónica que mantuvieron ambos al comienzo de la crisis sanitaria.

En una carta pública titulada 'El valor de la palabra presidencial', el referente de la centro derecha en el país suramericano reconoce que hubo una conversación el pasado 19 de marzo, un día antes del anuncio del aislamiento social y obligatorio. "Lo llamé yo para ponerme a su disposición y mostrarle mi apoyo, en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo", escribió Macri en la misiva, que difundió a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el líder de la alianza Juntos por el Cambio aclaró: "Es falsa la versión que el Presidente ha dado sobre nuestra conversación. De ninguna manera dije las cosas que ha relatado en estos días".

Durante el fin de semana, Fernández brindó una entrevista a Radio 10, en la que afirmó: "Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle y que murieran los que tengan que morirse".

El jefe de Estado también hizo una dura crítica al Gobierno que lo precedió, al afirmar que a Argentina "le fue mejor con el coronavirus que con Macri".

Desde su cuenta de Twitter, el líder peronista comparó datos de empleo y variación de los salarios reales, que dan cuenta de una situación menos dramática comparada con la que atravesó el país en 2019, a pesar de la crisis sanitaria actual.

Entre enero y mayo de 2020, la variación interanual de los salarios reales del empleo registrado cayó la mitad de lo que cayó en el mismo período de 2019 cuando la pandemia no existía y gobernaba Cambiemos. https://t.co/MLPt3iwAu8pic.twitter.com/9u5DKaPCri — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2020

"Esa es la realidad y no tiene sentido ofenderse por lo que los datos objetivos muestran. Al fin y al cabo, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio", manifestó el presidente argentino.