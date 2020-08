El Salvador inicia la reactivación de la economía nacional ordenada por la Corte Suprema, en medio de la pandemia

El gobierno de Nayib Bukele espera que la reapertura del transporte público no conlleve a un "incremento dramático de los casos" de covid-19.

El Salvador retornó este lunes a la 'nueva normalidad' después que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenase al presidente, Nayib Bukele, avanzar en la reactivación de la economía nacional, tras cinco meses de paralización a raíz del coronavirus.

La medida no cuenta con el apoyo gubernamental, pero ha sido acatada en todos los niveles. "Es muy lamentable que seamos quizás el único país en el mundo donde no se le ha dado al Ejecutivo las herramientas para poder sobrellevar esta crisis. No hemos contado con el apoyo ni de la CSJ ni de la Asamblea Nacional", señaló la comisionada Presidencial, Carolina Recinos.

Recinos lamentó que se haya prohibido la "reapertura gradual y ordenada" que había planificado el gobierno de Bukele. "En la mente de los legisladores o los aplicadores de justicia ha prevalecido el sentimiento económico y no la protección a la vida de las personas", enfatizó.

No obstante, la funcionaria resaltó que la población salvadoreña "ha ido tomando conciencia", por lo que espera que la reapertura del transporte público no conlleve a un "incremento dramático de los casos".

El gobierno salvadoreño desplegó a un equipo de enfermeras, promotores de salud comunitarios y gestores de tráfico para verificar que las unidades de transporte "sigan los protocolos" sanitarios, que incluyen "poseer un dispensario de alcohol gel" y exigir el uso de mascarillas por parte de los usuarios.

Por su parte, el presidente Bukele afirmó que el país cumplió "14 días continuos de bajas en contagios detectados", pero resaltó que esta tendencia dependerá del comportamiento de los ciudadanos.

14 días continuos de bajas en contagios detectados. La continuidad de esta tendencia dependerá de nuestro comportamiento y de que cumplamos todas las medidas de protección personal.Más información de todos los casos, aquí:https://t.co/BB3A3ctiIt — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 24, 2020

La CSJ de El Salvador declaró inconstitucional el decreto del gobierno de Bukele, que regula el confinamiento y prohíbe la libre circulación para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

El decreto gubernamental, de acuerdo con el fallo, es inconstitucional porque "fue emitido por el ministro de Salud, quien no tiene competencia para suspender los derechos fundamentales de las personas".

"No es al gobierno, no es al gabinete, no es al presidente Bukele a quien han afectado, han atentado es contra la población", señaló Recinos, quien invitó a los parlamentarios a visitar los hospitales del país "para que tengan un baño de realidad cruda" y vean "lo que sufren los médicos y pacientes en primera linea".

Hasta el domingo, El Salvador acumulaba 669 fallecidos por coronavirus y 24.811 contagios, de los que 11.650 están activos, según cifras oficiales.