Iván Duque genera polémica tras calificar de "homicidios colectivos" las recientes masacres perpetradas en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha generado una nueva polémica en el país suramericano tras calificar como "homicidios colectivos" las recientes masacres ocurridas en el país, que han generado una indignación nacional.

"Muchas personas han dicho: 'volvieron las masacres'. Primero, hablemos del nombre preciso: 'homicidios colectivos'", dijo el mandatario el sábado pasado, al cierre del Consejo de Seguridad celebrado en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.

"Tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de 'homicidios colectivos'", agregó Duque, cuando aún no se habían cumplido 24 horas de que la Defensoría del Pueblo confirmara el asesinato de cinco personas en el departamento de Arauca, en la que era la cuarta masacre registrada en diez días.

Tras reunirse con los familiares de las víctimas de las masacres de Cali (Valle del Cauca) —que dejó un saldo de cinco adolescentes de entre 14 y 18 años asesinados—, y de Samaniego (Nariño) —en donde mataron a ocho jóvenes en una finca—, Duque afirmó que en lo que va de su Gobierno, se han reportan 37 "homicidios colectivos", que equivalen al 2 % de los 1.361 hechos registrados en los últimos 22 años.

El senador de Polo Democrático, Iván Cepeda, criticó la diferenciación que hicieron tanto el mandatario como el ministro de Defensa, Carlos Holmes, al referirse a los hechos violentos en el país.

"Están asesinando a decenas de personas en todo el país, en especial a muchos jóvenes. Respuesta del Presidente y del Ministro de Defensa: 'No son masacres, son homicidios colectivos, y también han ocurrido en otros gobiernos'", recriminó Cepeda.

Por su parte, el senador Gustavo Petro, líder del partido Colombia Humana, recordó el caso de los "falsos positivos", eufemismo con el que se denominó a las ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado colombiano, que eran presentadas como bajas en combate por el Ejército.

"Igual que hicieron con los 'falsos positivos' cuando eran ejecuciones sistemáticas de civiles, ahora le quieren cambiar el nombre a la masacre sistemática con la frase 'homicidios colectivos', la eterna costumbre de no decir las cosas por su nombre para ocultar la realidad", tuiteó Petro.

Juan Fernando Cristo, quien fue el ministro del Interior durante el segundo período de Gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018), criticó la "indolencia" de la Administración de Duque, agregando que las víctimas no eran simples estadísticas, sino personas con nombre, apellido y familia.

El domingo 23 de agosto se registró una nueva masacre, que dejó un saldo de dos jóvenes y un menor asesinados en Venecia (Antioquia).

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 se reportan 44 masacres en territorio colombiano, que han dejado 182 víctimas fatales. Los departamentos de Antioquia, Cauca y Nariño registran más ataques con mayor número de víctimas.