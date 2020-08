Una especie recién identificada que vivió hace millones de años es nombrada como la cantante de Nightwish

Read the whole story of the discovery of the new ophiacanthid brittle star Ophiomitrella floorae named after @FloorJansen_ from metal band @NightwishBand ➡️https://t.co/gRaLOl4rRD#RockFossilsLux 🔬🎸🎤♥️ pic.twitter.com/heBWh4dyA3