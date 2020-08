El Gobierno de facto de Bolivia vuelve a denunciar a Evo Morales por otra supuesta relación con una menor a la que habría dejado embarazada

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia presentó el lunes una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales por una supuesta relación con una menor a la que habría dejado embarazada cuando tenía 15 años.

"El caso está vinculado al registro de una niña cuya madre era adolescente cuando dio a luz", explica el comunicado del ministerio.

El texto añade que, a través de la documentación a la que se ha tenido acceso, se entiende que la joven "habría tenido una relación sentimental con Juan Evo Morales Ayma y habría quedado embarazada cuando tenía 15 años y cinco meses, teniendo una hija en 2016 en el mes de febrero, es decir, cuando tenía 16 años".

Además, Guido Melgar, viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, comentó que entre la documentación que llegó al ministerio se encuentra una fotocopia del certificado de nacimiento y el carnet de identidad con el registro de Morales como padre.

Otra denuncia

La semana pasada, el Gobierno de facto de Bolivia presentó otra denuncia contra Morales por los delitos de "estupro y trata y tráfico de personas", con motivo de la presunta relación del político con una joven cuando esta tenía 14 años.

Tras la denuncia del Ejecutivo, la joven, que en la actualidad tiene 19 años, aseguró haber sido obligada a proclamar el supuesto vínculo bajo presión y maltrato de la Policía.

"He sido víctima de acoso policial, eran varios policías que en todo momento me tildaban de mentirosa, me insultaban, me decían malas palabras, se reían de mí, me decían: 'di que eres chica de Evo, que viajaste a México y Argentina'", sostuvo la joven en una carta enviada a la defensora interina del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz.

Por su parte, Morales afirmó que con esa denuncia la administración de Jeanine Áñez busca la división dentro del partido al que pertenece, Movimiento al Socialismo (MAS), de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 18 de octubre y en las que su candidato, el exministro de Economía Luis Arce, es el favorito según las encuestas.

En referencia a la última denuncia, el expresidente no se ha manifestado hasta el momento.