Turquía advierte de que hará "lo que sea necesario" en caso de que Grecia aumente las tensiones en el Mediterráneo oriental

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, advirtió este martes de que Turquía no dudará en hacer "lo que sea necesario", en caso de que Grecia aumente las tensiones en el Mediterráneo oriental. Durante una conferencia de prensa con su homólogo alemán, Heiko Maas, celebrada en Ankara, el canciller turco subrayó que su país está dispuesto a resolver el conflicto mediante la diplomacia y el diálogo, no obstante, el proceso no debe de incluir las condiciones previas impuestas por Grecia. "Haremos lo que sea necesario sin dudarlo", aseguró.

Asimismo, Cavusoglu señaló que Atenas debe de abandonar su "enfoque maximalista". "Estamos abiertos a conversaciones sin condiciones previas", aseveró el político. "Pero, cuando una parte comience a imponer condiciones previas, entonces también presentaremos muchas cosas. Antes que nada, Grecia debe abandonar su enfoque maximalista", subrayó, agregando que Ankara espera que la Unión Europea actúe como un mediador "honesto y objetivo".

Por su parte, Heiko Maas instó a ambos países a resolver su disputa a través de conversaciones directas, de lo contrario, podrían correr el riesgo de una confrontación militar.

"La situación actual en el Mediterráneo oriental es equivalente a jugar con fuego", subrayó Maas. "Cada pequeña chispa puede conducir a una catástrofe". En sus declaraciones el político agregó que Alemania y sus socios de la UE apoyan a Grecia en su disputa con Turquía.

El último detonante

Las tensiones entre Grecia y Turquía aumentaron a principios de este mes, después que Ankara enviara su nave de inspección Oruc Reis, escoltada por buques de guerra, a realizar una exploración sísmica en un área sobre la que ambos países reclaman jurisdicción.

Las acciones de Turquía pusieron en alerta al Ejército griego, al tiempo que el primer ministro heleno, Kyriakos Mitsotakis, convocó al Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno. Fragatas griegas fueron enviadas para seguir al Oruc Reis.