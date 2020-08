El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza la petición de EE.UU. de restablecer las sanciones contra Irán

El presidente del organismo declaró que "no está en condición de tomar medidas adicionales", ya que no ve un "consenso en el Consejo" respecto a la iniciativa.

El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este martes la petición de Estados Unidos de restablecer las sanciones contra Irán, que fueron levantadas en el 2015 en el marco del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de la nación persa, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés).

El embajador de Indonesia, Dian Triansyah Djani, que preside el organismo internacional en agosto, declaró durante una reunión en línea que "en su opinión no hay consenso en el Consejo" al respecto, agregando que en esta situación "el presidente no está en condición de tomar medidas adicionales".

AP recoge que todos los miembros del Consejo, aparte de la República Dominicana, informaron al presidente del organismo que la iniciativa de reimponer sanciones contra Irán representa una acción ilegal, teniendo en cuenta que Washington abandonó el acuerdo nuclear en el 2018.

Sin embargo, la misión de EE.UU. en la ONU destacó en un comunicado que "está en firme fundamento legal para iniciar el restablecimiento de las sanciones" contra Irán. "El hecho de que algunos miembros del Consejo expresaran su desacuerdo con nuestra posición legal durante una [reunión virtual] informal no tiene ningún efecto legal", indicó.

Al mismo tiempo, la embajadora estadounidense en la ONU, Kelly Craft, afirmó que "la administración Trump no tiene miedo de estar en una sociedad limitada en este asunto, a la luz de la verdad inconfundible que dirige nuestras acciones". "Solo lamento que otros miembros de este Consejo hayan perdido su camino y ahora se encuentran en la sociedad de terroristas", enfatizó.

"Un paso prudente"

Por su parte, el representante permanente de Rusia en la ONU, Vasili Nebenzia, calificó la decisión de Djani de "un paso prudente". "La discusión de hoy muestra claramente cuál es la posición de los miembros del Consejo de Seguridad (la mayoría de ellos) en la cuestión. Confirmaron la necesidad primordial de preservar el JCPOA", destacó. En ese contexto, declaró que la preservación del pacto "es importante para toda la comunidad internacional, incluso Estados Unidos". "Espero que EE.UU. sea capaz de darse cuenta finalmente de esto y no seguir este camino que no solo es ilegal, sino simplemente no conducirá al logro del resultado que EE.UU. preveía", concluyó.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, envió el pasado jueves una solicitud formal para restablecer las sanciones contra Irán, argumentando que Teherán violó el acuerdo nuclear del 2015, que Washington abandonó unilateralmente.

Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó a mediados de agosto la propuesta de Washington para extender el embargo de armas a Irán, que expira en octubre. Tras la votación, Craft afirmó que en los próximos días su país comenzará a poner en marcha el procedimiento para reinstaurar las sanciones contra Irán.

Mientras, Souraya Faas, analista internacional y candidata a la Presidencia de EE.UU. por el Partido Libertario, subrayó que la Casa Blanca siempre busca una razón para "lastimar a Irán en favor de Arabia Saudita", y agregó que, por su parte, la República Islámica "está ayudando a combatir el terrorismo en Oriente Medio".