Roman Polanski pierde el recurso legal para ser readmitido en la Academia de Cine

Un tribunal de Los Ángeles rechazó la demanda del director de cine Roman Polanski para ser readmitido como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reporta Variety. El cineasta franco-polaco fue expulsado de la prestigiosa academia estadounidense en 2018 en medio del movimiento 'Me too' ('Yo también'), por haber sido acusado por abuso sexual contra una menor de 13 años cuatro décadas atrás.



En 2019 Polanski presentó una petición legal para obligar a la organización a cambiar su opinión. Sin embargo el 25 de agosto la jueza de la corte superior de Los Ángeles, Mary Strobel, la rechazó, considerando que la decisión de la junta de la academia "está respaldada por la evidencia" y "no fue arbitraria ni caprichosa".