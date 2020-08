La Comunidad de Madrid permite corridas de toros para miles de personas mientras recomienda "evitar reuniones innecesarias"

Madrid es con diferencia la comunidad autónoma española más afectada actualmente por la incidencia del coronavirus. Tan sólo en la última semana, ha registrado 15.242 nuevos positivos y 32 fallecidos. Las cifras no han pasado desapercibidas para las autoridades sanitarias del país: el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ya ha señalado que Madrid deberá tomar "medidas drásticas" y hacerlo "deprisa" si la curva de contagios continúa su ritmo actual.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene un criterio aparentemente ambivalente ante la situación epidémica en su territorio: por un lado, recomienda "quedarse en casa" en aquellas zonas de la comunidad de Madrid en las que se registre mayor incidencia de casos, e insta a los madrileños a "evitar reuniones innecesarias"; y por otro, autoriza la celebración de varias corridas de toros en 3 localidades de Madrid (Aranjuez, San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares) con aforo para miles de espectadores en cada una de ellas.

Madrid tiene la tasa de positividad de coronavirus más alta de Europa con 15.242 positivos la última semana. Díaz Ayuso ha autorizado este fin de semana tres corridas de toros en Alcalá de Henares con más de 5.000 personas. pic.twitter.com/oTEKuagkmx — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) August 25, 2020

El propio Ayuntamiento de Alcalá de Henares exigió esta semana a la presidencia de la Comunidad "que evalúe el riesgo para la salud pública de realizar un evento de 4.000 personas", algo que las autoridades del municipio consideran "absolutamente inapropiado para estos momentos". Hasta el momento no ha habido respuesta por parte del gobierno autonómico.

"Quedan dos días para evitarlo"

La decisión de la Comunidad de Madrid ha despertado críticas e indignación no solo entre los detractores de la tauromaquia, sino entre quienes consideran que no tiene sentido pretender que se eviten los contactos y al mismo tiempo organizar eventos multitudinarios.

Una de las voces más contundentes contra la iniciativa del Ejecutivo madrileño es la del periodista Antonio Maestre, que se pronunció sobre el asunto en el canal de televisión La Sexta.

Mientras @IdiazAyuso recomienda no salir de casa en los barrios populares autoriza que el viernes se metan 5.000 personas en la Plaza de Toros de Alcalá de Henares. Quedan dos días para evitalo. pic.twitter.com/saLIGohUuF — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 26, 2020

"¿De verdad estamos haciendo recomendaciones para que la gente no salga de casa y no se reúna con sus familiares cuando se están autorizando 5.000 personas en una plaza de toros?", planteó Maestre, que advirtió a continuación que "o se es coherente o no se puede concienciar a la gente, porque la gente acaba viendo que es una tomadura de pelo".

En otro tuit, el mismo periodista recordó que Alcalá de Henares tiene una incidencia acumulada de covid-19 de 223 casos por cada 100.000 habitantes, y añadió que la localidad "tiene el centro de salud de urgencias cerrado, pero meterá 5.000 personas en una plaza de toros".

"Un atentado contra la salud pública"

La indignación por la celebración prevista de estos eventos taurinos en plena pandemia ha llenado las redes sociales de mensajes abiertamente críticos, dirigidos en su mayoría a la figura de la presidenta Ayuso.

Los hospitalizados en la Comunidad de Madrid han crecido un 24% en solo cuatro días, pero Isabel Díaz Ayuso autoriza tres corridas de toros en Alcalá de Henares con un aforo de casi 6000 personas. — JCCruz (@JC_C_A) August 24, 2020

Y el fin de semana siguiente en Sanse. Los organizadores esperan unos 4.000 asistentes. Es un atentado contra la salud pública que aún estamos a tiempo de parar. Aún podemos evitar ser la vergüenza de Europa. pic.twitter.com/sf89r6sACx — Juan Angulo (@Juan_Angulo_) August 25, 2020

"Es un atentado contra la salud pública que aún estamos a tiempo de evitar", manifestó uno de los tuiteros escandalizado por las propuestas taurinas.

Dice la presidenta de Madrid, que mejor no salgan de casa, salvo para ir a los toros todos juntitos Alcalá de Henares pide al Gobierno de Ayuso que valore el riesgo sanitario de celebrar una feria taurina ante más de 4.000 espectadoresEstá tía esta loca de atar toros SI,vida NO — jose gines rico (@gines_rico) August 24, 2020

Con un par de 🥚🥚Ayuso permite tres corridas de toros con un aforo de 5.525 personasLa plaza de toros de Alcalá de Henares ha anunciado tres fechas: el 28, el 29 y el 30 de agosto — Rojomalaka®️ (@Rojomalaka) August 24, 2020

Varias asociaciones animalistas se han expresado también en contra de los festejos taurinos programados para los próximos días y han propuesto una protesta colectiva para forzar su cancelación:

ATENCIÓN TWEETSTORMMiércoles 26 Agosto a partir 17h España NO a las Corridas de toros de Alcalá de Henares, Aranjuez y San Sebastián de los ReyesDíaz Ayuso ha autorizado este fin de semana corridas de toros y festejos HASHTAG: Lo revelaremos a partir de las 17h pic.twitter.com/kUWWOxEXc8 — Alcalá Antitaurina (@AlcalAntitauri1) August 26, 2020

Madrid tiene la tasa de coronavirus más alta de Europa e @IdiazAyuso e @ignacioaguado autorizan corridas de toros con miles de espectadores en Alcalá de Henares, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez. ¡Desde AnimaNaturalis exigimos su cancelación! #RebrotesPorTauromaquiapic.twitter.com/ktxtTrwqPR — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) August 26, 2020

"Mientras se van llenando los hospitales, Ayuso va a permitir aglomeraciones en Alcalá de Henares, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes", puede leerse en un tuit publicado por la asociación Dignidad Animal.

Siguen los privilegios para el sector de la tortura. Mientras se van llenando los hospitales, Ayuso va a permitir aglomeraciones en Alcalá de Henares, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. IRRESPONSABLES.@IdiazAyuso@ignacioaguado#RebrotesPorTauromaquiapic.twitter.com/yp5I1E8KvS — Dignidad Animal (@dignidadanimal_) August 26, 2020

Increíble que @IdiazAyuso y @ignacioaguado permitan la reunión de miles de personas al comienzo de la segunda ola de infecciones.#RebrotesPorTauromaquiapic.twitter.com/0RiiAJfQvD — Asociación Antiespecista Contra el Maltrato,Elche. (@AACME2) August 26, 2020

No es la primera vez que el gobierno de Ayuso se ve envuelto en una polémica relacionada con la tauromaquia y la pandemia de coronavirus. A mediados del pasado mes de junio, la presidenta madrileña propuso celebrar una corrida de toros benéfica en homenaje a los sanitarios que habían luchado contra el covid-19, generando también una considerable oleada de críticas.