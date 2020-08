FOTO, VIDEOS: La lluvia inunda la famosa Nueva Galería Tretiakov de Moscú

View this post on Instagram

В Москве разгулялась стихия. Сильные ливни и ветер затопили улицы столицы. К сожалению, затопило и Третьяковскую галерею на Крымском Валу. Фото от участника нашего портала. #москва #стихия #третьяковскаягалерея #столица #затопило #чп #культура #искусство