El F.C. Barcelona comenta la situación que rodea a Lionel Messi

El secretario técnico del primer equipo del F.C. Barcelona, Ramón Planes, se ha pronunciado este miércoles sobre la posible salida de Lionel Messi del equipo 'azulgrana'. Según ha comentado, la notificación del astro argentino de querer abandonar el equipo este verano "fue una noticia muy importante", sin embargo, el club mantiene la firme convicción de conservarlo entre sus filas.

"Nuestra idea sigue siendo construir un nuevo ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo. No contemplamos ningún tipo de salida porque lo que queremos es que Messi se quede", aseguró.

🔊 Ramon Planes: "Queremos construir un nuevo ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo" pic.twitter.com/BSsMVHIpHD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 26, 2020

Asimismo, Planes aclaró que 'la Pulga' no ha comunicado al club su pretensión de no presentarse a los entrenamientos, no obstante, señaló que "cualquier comunicación que pueda haber entre las partes es interna" y que "no haremos una transmisión de la situación por el respeto que se merece Messi y el club".

En sus declaraciones, el secretario técnico del equipo español enfatizó que a Leo Messi "se le debe tener un respeto enorme", asegurando que "el Barça y Leo es un matrimonio, donde ambos se han dado mucho y que ha dado muchas alegrías a la afición".

"El futuro próximo creo que es positivo, soy optimista. Debemos contar con jugadores experimentados, como Leo Messi, y también con jugadores de futuro para el equipo. Dedicaremos todo nuestro esfuerzo para que la relación entre el Barça y Messi siga adelante. Estamos trabajando internamente para convencer a Leo", concluyó Planes.

Desde su debut en el primer equipo del 'Barça', en el 2004, Lionel Messi ha construido una carrera gloriosa siempre en la misma escuadra, con la que consiguió 10 Ligas de España, 8 Supercopas de España, 6 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes en su carrera.

