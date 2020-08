El niño nigeriano que impresiona a las redes con su ballet bajo la lluvia recibe becas de todo el mundo y duda sobre cuál escoger

Anthony Mmesoma Madu, un niño de 11 años de Nigeria, ganó su popularidad después que fuera grabado bailando ballet descalzo y bajo la lluvia en el pasado junio. El jovencito atrajo millones de miradas gracias a sus sorprendentes dotes artísticas y no tardó en recibir becas de prestigiosas academias de danza de todo el mundo, incluido el American Ballet Theatre, una de las compañías más importantes de EE.UU, para que potencie su talento y se convierta en bailarín profesional.

Conocido ya como el 'Billy Elliot' nigeriano, Anthony y su maestro de baile, Daniel Ajala Owoseni, aparecieron este miércoles en el programa Good Morning Britain, donde revelaron que el futuro destino del joven bailarín aún no está decidido y calificaron de "experiencia abrumadora" la lluvia de ofertas que ha caído sobre el chico.

"Este es mi sueño, ver que Nigeria está en el mapa cuando se trata de bailar ballet. Hay muchas becas y muchas oportunidades para Anthony, pero todavía estamos tratando de averiguar a dónde irá. Es una experiencia tan abrumadora...", confesó el fundador de la academia nigeriana.

"A los 11 años debemos tener mucho cuidado con la decisión que tomamos. Es futurista, no solo un por ahora, es para su futuro, y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que vaya al mejor lugar", aseguró.

Por su parte, el menor dijo que su deseo es ver crecer el ballet en Nigeria y pasar a representar a su país en la danza a nivel mundial.

Antonhy se inició en la danza en la academia Leap of Dance, de la ciudad nigeriana de Lagos, que enseña a sus estudiantes de forma gratuita. Fue precisamente a las afueras de la sala donde ensaya que el pequeño fue grabado bailando, lo que provocó no solo que millones de personas lo vieran, sino también una avalancha de donaciones a esa escuela. Su fundador, Daniel Ajala Owoseni, asegura que usará el dinero y la actual popularidad para promover el ballet en Nigeria, un país donde esa disciplina aún no se practica ampliamente.

"Cuando bailo, me siento como si estuviera en la cima del mundo", aseguró el muchacho.

