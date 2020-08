La prohibición de WeChat podría afectar al trabajo de las empresas de EE.UU. en China y estas pronostican su impacto

Empresas estadounidenses que están trabajando en China temen un impacto negativo para su negocio si la prohibición de la aplicación WeChat entra en vigor no solo en territorio estadounidense, sino se aplica a su trabajo en el país asiático, según una encuesta, realizada por la Cámara de Comercio Americana en Shanghái (AmCham Shanghai) entre los días 24 y 25 de agosto.

AmCham entrevistó a 142 representantes de las compañías, sujetas a la jurisdicción de EE.UU., y un 88% de ellos respondió que este paso provocaría "un impacto negativo" a sus operaciones, mientras que un 56,3% destacó que la medida llevaría a su pérdida de competitividad y un 41,5% pronosticó consecuencias negativas para sus ingresos.

Al mismo tiempo, los participantes en la encuesta afirmaron que el nivel del impacto sería mucho menor si la prohibición de WeChat afecta únicamente a las operaciones en EE.UU.: solo un 9,2% predijeron que en este caso sufrirían una pérdida de más del 10% de sus ingresos o de competitividad.

"WeChat es una herramienta de comunicación esencial en la que confiamos para hacer negocios en China y fuera de China. La incapacidad para usar WeChat obstaculizaría significativamente nuestra capacidad para operar en China y con los individuos chinos y las compañías chinas fuera de China", declaró un encuestado, cuya identidad no fue revelada por los organizadores del estudio. "La prohibición de WeChat es contraproducente y debería reconsiderarse", agregó.

"Una amenaza existencial"

Por su parte, la CNN citó este miércoles a Ker Gibbs, presidente de la Cámara de Comercio Americana en Shanghái, que indicó que la formulación más amplia de la orden ejecutiva —firmada a principios de agosto y consistente en la prohibición de "cualquier transacción que esté relacionada con WeChat"— permite sugerir que sus efectos "podrían ir más allá de Estados Unidos y restringir a todas las entidades de EE.UU.", estén en Washington o no.

Bloomberg reportó la semana pasada que las empresas estadounidenses podrían seguir utilizando la popular aplicación WeChat en el territorio del gigante asiático. Sin embargo, Gibbs reiteró que las compañías no se sienten "tranquilas en absoluto", haciendo hincapié en que las autoridades de EE.UU. todavía no han comentado la situación. "Para las compañías de EE.UU. en China, perder la capacidad de usar la plataforma WeChat podría ser literalmente una amenaza existencial", declaró.

WeChat es no solo una plataforma de mensajería, sino una herramienta para realizar pagos y numerosas actividades de rutina, como pedir comida. En ese sentido Gibbs precisó que, si una empresa no puede procesar los pagos a través de WeChat o una plataforma semejante, como AliPay, "no puede aceptar el dinero".

Asimismo, la prohibición de WeChat por Washington podría obligar a Apple a eliminar la aplicación al respecto (o su análoga en la China continental, Weixin) de su tienda en China, opinó previamente este mes Paul Triolo, jefe de geotecnología en Eurasia Group, agregando esto sería "un cataclismo" para su negocio en el país y llevaría a un desplome de las ventas de sus dispositivos.