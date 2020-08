Crean un tipo de letra 'educada' que cambia los insultos por palabras neutrales

La empresa finlandesa de software y servicios digitales TietoEVRY ha lanzado un nuevo tipo de letra, llamada The Polite Type ('Fuente educada'), que al detectar en un texto insultos o expresiones poco éticas lo cambia por mensajes con palabras más neutrales.

El diccionario en el que se basan los algoritmos de la fuente contiene actualmente alrededor de 2.000 palabras en inglés y sus análogos más neutrales. Sin embargo, se planea que se irá actualizando con el tiempo.

Por ejemplo, la fuente activada convertirá la frase 'she is ugly' ('ella es fea') en 'she is not traditionally beautiful' ('su belleza no es tradicional'). La frase 'I hate you' ('Te odio') se cambiará por 'I disagree with you' ('No estoy de acuerdo contigo').

"Imagina un mundo donde todo el odio pudiera reescribirse", reza la promo de la fuente. Los autores de la iniciativa aseguran que no violan la libertad de expresión, sino que buscan limitar los insultos y la incitación al odio en la Red, dos actitudes que, según ellos, son una forma incorrecta de expresar desacuerdo.

"Las palabras que elegimos dan forma a nuestra realidad. (...) La iniciativa tiene como objetivo desarmar a los ciberacosadores y crear conciencia sobre el problema", escriben los creadores en la página web de The Polite Type.