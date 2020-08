Donald Trump Jr. comenta los rumores de que estaba drogado con cocaína durante su discurso en la Convención Republicana

Donald Trump Jr., uno de los hijos del presidente estadounidense, negó este miércoles los rumores de que estaba bajo la influencia de drogas durante el discurso que dirigió este lunes a la Convención Nacional Republicana.

"Supongo que debe haber ocurrido algo con la iluminación", afirmó respecto a su frente sudorosa y sus ojos 'vidriosos' durante el discurso, características que fueron notadas por usuarios de las redes sociales, quienes sugirieron que podría estar drogado. "Empezaron a hacer esta cosa de moda: 'Donald Trump Jr. está drogado con cocaína' y todo eso. Dije: no, no y no", comentó el empresario y subrayó que esas afirmaciones eran "ridículas".

El hijo del mandatario agregó que lo "confundieron con Hunter Biden", el segundo hijo del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, quien tiempo atrás estuvo luchado contra problemas con la cocaína y otras drogas.

La palabra 'cocaína' se convirtió este lunes en tendencia de Twitter en EE.UU., poco después de la emisión del discurso pregrabado de Donald Trump Jr. durante la Convención Nacional Republicana.