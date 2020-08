"Cuando ya no tenía fuerzas, me acurruqué en el piso y me tapé la cara": El duro video de una joven maltratada por su madre y su padrastro

Una joven de 18 años publicó en sus redes un video donde cuenta, con el rostro lleno de hematomas, cómo fue golpeada por su padrastro y su madre, tras una reunión en su vivienda el pasado sábado en Bogotá, capital de Colombia.

Laura Camila Godoy Vásquez, como se identifica en el clip de unos nueve minutos, relata que escuchó el llanto de su hermano, salió a ver qué ocurría y vio que el esposo de su progenitora, que se encontraba alcoholizado, estaba regañando a su hijo. Luego de la intervención de un tío, el menor pudo irse a su habitación.

No obstante, el agresor arremetió contra la joven, que fue llevada al hospital. Godoy Vásquez afirma que no es la primera agresión que recibe, por lo que pidió que la situación no quede impune como en ocasiones anteriores.

El relato de la golpiza

Según el relato de la joven, ella se disponía a prepararle algo de comer a su hermano cuando, en medio de una discusión, su padrastro arremetió en su contra. "Él se abalanzó sobre mí a pegarme un puño. Mi tía, al ver lo que sucedía, se metió y en este momento comenzó un forcejeo", narra.

Luego de ese primer ataque, Laura Camila se escondió en el baño, pero unos gritos la hicieron salir y vio que su madre y su tía discutían. "Mi mamá apoyaba y defendía a su esposo".

La chica trató de mediar en ese conflicto y les pidió que se calmaran. "En ese momento mi mamá me cogió del cabello y me lo jalaba, en mi reacción de defenderme, la agredí para que me soltara, la empujé", cuenta.

Mientras era agredida por su madre, su padrastro la agarró y la arrastró por el piso. "Me comenzó a coger a golpes, intenté defenderme pero en un momento me pegó un puño o una patada y caí al piso casi inconsciente, no pude moverme como por un minuto".

En ese estado, se levantó y nuevamente el agresor descargó contra ella. "Me comenzó otra vez a pegar patadas, puños, a halarme del cabello y a decirme cosas. Cuando sentí que ya no tenía más fuerzas para seguir luchando, me acurruqué en el piso y me tape la cara".

¿Qué ocurrió después?

El tío de la joven logró arrinconar al principal agresor y ella aprovechó para refugiarse en el baño y desde allí llamar a la Policía, a su padre y a varios amigos.

"Estaba muy mal, estaba casi inconsciente y llamé a todo el mundo y les dije que me ayudaran. Cuando me vi al espejo tenía sangre en la cara, estaba vuelta nada y eso hizo que me alterara más".

Después su tía, que también tenía golpes en el rostro, le dijo que ya podía salir porque habían sacado a su padrastro del apartamento. El padre de la joven fue a buscarla y la llevó al hospital.

Al día siguiente acudió a la Fiscalía a introducir la denuncia. "Me dijeron que era un proceso que tenía que ser tratado rápidamente para que no saliera nadie más herido", puesto que en la casa del agresor vive ella y un menor de edad.

"Quiero hacer una denuncia pública, no es la primera vez que sucede, ha agredido a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mi abuela, prácticamente a toda la familia, pero siempre queda impune, la Policía lo saca de la casa y vuelve al otro día".

En el video, con la voz quebrada, la muchacha dice: "Quiero que se haga justicia y que me tomen como ejemplo de que uno no tiene que aguantar absolutamente ningún abuso de ninguna persona", y agregó que siempre esperó que su madre "hiciera lo que se supone que debe hacer una mamá pero que no hizo", pues permitió que la "lastimaran muchas veces".

El Gobierno colombiano informó que solo en la cuarentena por el coronavirus 2.209 personas se comunicaron con la línea de víctimas de la violencia para denunciar alguna situación de ese tipo, recoge Semana.

En el país suramericano, 755 niños y 819 niñas fueron violentados entre enero y marzo de este año, según Medicina Legal. En cuanto a 2019, entre enero y octubre, 98.583 mujeres fueron víctimas de violencia de género, publicó Radio Nacional Colombia.