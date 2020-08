El libro de una exconfidente de Melania Trump revela lo que dijo la primera dama sobre los hijos de inmigrantes retenidos en la frontera de México

El libro de Stephanie Winston Wolkoff, exconfidente de la primera dama de EE.UU., revela las supuestas palabras que Melania Trump habría pronunciado tras generar una fuerte polémica por la chaqueta que vistió durante su visita en junio del 2018 a un centro de detención con hijos de inmigrantes que habían sido separados de sus padres en la frontera con México. El libro, titulado 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' ('Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama') se publicará el 1 de septiembre.

Ese día, la primera dama de EE.UU. optó por lucir una chaqueta con la frase 'Realmente no me importa. ¿Y a usted?'. Su indumentaria recibió duras críticas, a las que la esposa de Donald Trump respondió que escogió esa prenda específicamente "para la gente y para los medios de izquierda que me critican". "Quiero mostrarles que no me importa. Usted podría criticar lo que quiera decir, pero eso no me impedirá hacer lo que sienta que es correcto", aseveró.

Sin embargo, la examiga y miembro del personal de Melania afirma en su obra que en una conversación privada la primera dama le dio otra versión sobre su elección y no tuvo demasiados escrúpulos en realizar comentarios sobre la situación de los inmigrantes.

"Estoy volviendo locos a los liberales", le dijo Melania a Wolkoff, según el libro. "¿Sabes qué? Ellos se lo merecen", dijo, agregando que las personas "conectan cosas con mi ropa" y ella usa lo que usa "porque me gusta".

"Todos se volvieron locos por la política de tolerancia cero en la frontera. Pero no saben lo que está pasando", continuó. "Los niños que conocí fueron traídos por coyotes, la gente mala que trafica, y por eso los metieron en albergues. No están con sus padres y es triste. Pero las patrullas me dijeron que los niños decían: 'Vaya, ¿tengo una cama? ¿Tendré un armario para mi ropa? Es más de lo que tienen en su propio país, donde duermen en el suelo. Allí los están cuidando muy bien".

Además, Melania no tardó en arremeter contra la esposa del expresidente de EE.UU., Barack Obama:"¿Michelle Obama fue a la frontera? Ella nunca lo hizo. ¡Enséñame las fotos!"

Cabe mencionar que con sus palabras Melania parece apoyar la postura adoptada por su esposo, Donald Trump, quien arrastra una larga lista de insultos en contra de los mexicanos. "México no es nuestro amigo", dijo al lanzar su candidatura presidencial en junio de 2015 en un evento en el que también afirmó: "Cuando México nos manda gente, no nos mandan a los mejores. Nos mandan gente con un montón de problemas, que nos traen drogas, crimen y son violadores".

"Los mayores proveedores de heroína, cocaína y otras drogas ilícitas son los carteles mexicanos, que contratan inmigrantes mexicanos para que crucen la frontera traficando droga", aseguró Trump. "Les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Adivinen quién lo va a pagar: México".

¿Quién es Wolkoff?

Wolkoff se desempeñó como asesora informal y no remunerada de Melania Trump en el ala este de la Casa Blanca hasta febrero del 2018, cuando dejó el cargo en medio de una controversia sobre su trabajo en el evento de toma de posesión del actual presidente.

En el 2018, The New York Times informó que, de los 107 millones de dólares recaudados para pagar el acto, una empresa de eventos de Wolkoff recibió casi 26 millones de dólares. Wolkoff recibió personalmente 1,62 millones de dólares, de los cuales depositó 500.000 dólares, según el periódico. Un grupo de vigilancia del Gobierno acusó al comité inaugural de "mala gestión fiscal en su peor momento" y Wolkoff dejó la Casa Blanca poco después de eso.

La primera dama se negó a defender a su amiga y la despidió del ala este a través de un correo electrónico. La editorial Simon & Schuster, citada por The Guardian, explica que la publicación del libro es una respuesta a una "traición" que "casi destruyó a Wolkoff".