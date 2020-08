El sorprendente requisito que habría impuesto Melania Trump para mudarse a la Casa Blanca

Melania Trump se habría negado a mudarse a la Casa Blanca hasta que se instalara un nuevo inodoro en el antiguo dormitorio de los Obama, afirma Stephanie Winston Wolkoff, la examiga y miembro del personal de la primera dama, en su nuevo libro. La obra, titulada 'Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady' ('Melania y yo: el ascenso y la caída de mi amistad con la primera dama') se publicará el 1 de septiembre.

Según el periódico The Sun, que cita a un informante del libro, la esposa de Donald Trump "simplemente se negó rotundamente a mudarse a Washington D.C." hasta que la residencia hubiera sido "completamente rediseñada y renovada". Además, supuestamente pensó que las habitaciones eran "un basurero".

En su obra, la organizadora de eventos y exconfidente de Melania desde hace muchos años, asegura que la primera dama "no estaba preparada para usar el mismo baño que los Obama o cualquier otra persona, sin importar si era la reina de Inglaterra". "Stephanie habla de cómo echó un vistazo a su dormitorio y baño y exigió una ducha y un inodoro nuevo", dijo la fuente.

Asimismo, se reporta que Melania requirió redecorar y repintar las instalaciones, ya que encontró que "todo estaba viejo y en mal estado y quería que fuera completamente nuevo". La esposa del actual presidente estadounidense se habría quedado en su ático, ubicado en la Trump Tower en Nueva York, hasta que sus requisitos fueron cumplidos.

"Melania es la esposa del presidente y no espera que deba arreglárselas con instalaciones de segunda mano o usadas anteriormente", reseña el medio. "De hecho, parecía estar mucho más preocupada por la decoración que por las acusaciones de supuesta infidelidad de su marido, según Stephanie", agrega el diario.

Respuesta a una "traición"

Wolkoff se desempeñó como asesora informal y no remunerada de Melania Trump en el ala este de la Casa Blanca hasta febrero del 2018, cuando dejó el cargo en medio de una controversia sobre su trabajo en el evento de toma de posesión del actual presidente.

En el 2018, The New York Times informó que, de los 107 millones de dólares recaudados para pagar el acto, una empresa de eventos de Wolkoff recibió casi 26 millones de dólares. Wolkoff recibió personalmente 1,62 millones de dólares, de los cuales depositó 500.000 dólares, según el periódico. Un grupo de vigilancia del Gobierno acusó al comité inaugural de "mala gestión fiscal en su peor momento" y Wolkoff dejó la Casa Blanca poco después de eso.

La primera dama se negó a defender a su amiga y la despidió del ala este a través de un correo electrónico. La editorial Simon & Schuster, citada por The Guardian, explica que la publicación del libro es una respuesta a una "traición" que "casi destruyó a Wolkoff".