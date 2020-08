"No están en posición de juzgarme": Cazadora comparte fotos con sus botines y opina que comprar carne en un supermercado es más cruel que cazar

Una cazadora, que comparte en las redes sociales numerosas fotos de sus botines y fue criticada por su estilo de vida, afirmó que las personas que compran carne en un supermercado y la condenan "no están en posición" para hacerlo, destacando que recibir la comida de un matadero es más cruel que matar a un animal en su hábitat.

Durante una entrevista con The Sun, publicada la semana pasada, la australiana Mary Spooner O’Neill Phillips, de 32 años, que ahora reside en Nashville (Tennessee) señaló que empezó a cazar después de establecerse en EE.UU. en el 2016, en un intento de saber más sobre el origen de la comida que adquiere. Admitió que es "adicta desde entonces".

Ahora caza pájaros, peces, ciervos e incluso osos negros y destacó que usa todas las partes de su presa y "nada va a la basura".

En su opinión, comprar carne en un supermercado es más cruel que cazar, ya que la muerte de un animal en un matadero "no siempre es humana". "Es realmente una tortura para un animal morir de esta manera. Creo que esa es la razón principal por la cual me encanta cazar", dijo.

Phillips indicó que la reacción de internautas a su actividad es "en su mayoría" positiva; no obstante, recibe también críticas. "Acabo de recibir negatividad sobre mi imagen con un oso negro. La gente hace bromas sobre superdepredadores, pero trato de explicarles por qué hay época de veda y cómo [la caza] es necesaria para la conservación", declaró.

"Si usted come carne y la compra en un supermercado, no está no posición de juzgarme por conseguir mi carne orgánicamente", precisó la mujer. "Usted o elige creer que el bistec en el paquete en el mercado acaba de morir mientras dormía y no preocuparse, o puede saber de dónde vino", afirmó, agregando que, a pesar de todo, entiende "que la caza no es para todos".