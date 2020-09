Reconstruyen el primer esqueleto de un dinosaurio que fue hallado completo hace 162 años

La estructura ósea de una especie identificada como Scelidosaurus fue encontrada en 1858 en el Reino Unido, pero no fue descrita completamente.

David Norman, especialista del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge, ha analizado, descrito y reconstruido completamente el primer esqueleto de dinosaurio completo identificado llamado Scelidosaurus, de 193 millones de años, que fue encontrado en 1858 en el Reino Unido, informa Reuters.

Hace 162 años los restos fosilizados de esta especie fueron enviados al paleontólogo británico Richard Owen, quien publicó dos artículos cortos sobre su anatomía, pero no registró muchos detalles. Owen no realizó la reconstrucción del dinosaurio y no hizo ningún intento por entender su relación con otras especies conocidas de la época.

Durante los últimos tres años, David Norman continuó el trabajo comenzado hace más de un siglo, preparando una descripción detallada y un análisis biológico del esqueleto de Scelidosaurus, cuyo original se almacena en el Museo de Historia Natural en Londres.

El Scelidosaurus se alimentaba de plantas, tenía unas patas de 4 metros de largo, y estaba cubierto de una armadura ósea puntiaguda. Su rostro se asemejaba al de una tortuga marina. Era un animal moderadamente ágil, con espinas defensivas para disuadir a los depredadores. Este ejemplar particular fue probablemente víctima de una inundación y se ahogó en el mar.

Asimismo, el paleontólogo encontró el lugar de esta especie en el árbol genealógico. Su analisis reveló que fue un antepasado temprano de los Ankylosaurus.

"Este animal fue descubierto en un momento crucial en la historia de la investigación de los dinosaurios. Fue entregado al hombre (Owen) que inventó el nombre "dinosaurio" en 1842 y le dio la oportunidad de demostrar por fin cómo se veían estos animales. Hasta ese momento, los dinosaurios solo se conocían a partir de trozos de hueso y algunos dientes", destacó Norman.

"Curiosamente, Owen no lo describió adecuadamente y ha permanecido en la colección del Museo de Historia Natural de Londres; los investigadores lo conocían por su nombre, pero no había sido estudiado bien", observó el especialista.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!