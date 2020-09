"No deja de impactar la cantidad de casos": Boca Juniors suspende los entrenamientos al confirmarse 19 contagios de coronavirus en el equipo

Desde la Asociación del Fútbol Argentino afirman que este brote no cambiará los planes en el resto de los clubes, que continúan preparándose para competir.

El Club Atlético Boca Juniors comunicó este lunes que suspendió los entrenamientos por 72 horas luego de registrar 19 contagios de coronavirus en su delegación —14 futbolistas y cinco técnicos—, aislando a todos sus deportistas y al personal en sus respectivas habitaciones "para extremar las medidas de seguridad sanitaria".

Así, a pesar de las precauciones tomadas en la llamada "burbuja sanitaria" —un sistema donde se aplican protocolos para garantizar la distancia y los trabajos físicos—, y los 500 testeos realizados a los miembros del plantel, no se pudo evitar que la pandemia alcanzara a uno de los clubes más populares de Argentina.

En el texto institucional, se relata: "Durante la noche del viernes 28 de agosto se detectaron síntomas compatibles con covid 19, por lo que el día siguiente se realizaron tests de hisopado rápido, que a algunos integrantes del plantel les dio resultado positivo". Acto seguido, "el domingo 30 se repitieron los tests PCR a todos los integrantes de la delegación, arrojando la aparición de un brote de contagio".

A días de jugar por la Copa Libertadores

Por el momento, "el estado de salud es excelente en todos los casos", sostienen desde el club. A su vez, luego de las 72 horas de paralización total, se harán nuevos testeos para analizar la evolución de los casos y otros eventuales contagios. A priori, en 17 días se supone que Boca visitará a Libertad (Paraguay) por la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero muchos de sus titulares están infectados. Hasta ahora, no se pidió la postergación del partido.

En la vereda de enfrente, River Plate, su clásico rival, registró un caso positivo en su preparador de arqueros, algo que encendió todas las alarmas en el barrio porteño de Núñez. A solo 20 días de su encuentro contra San Pablo (Brasil) por la Libertadores, se frenaron los entrenamientos en la "burbuja" de forma preventiva. Finalmente, este martes el 'Millonario' publicó en Twitter la noticia que les dio tranquilidad a todos los hinchas: "Los testeos PCR realizados durante el día de ayer dieron resultado negativo para todos los integrantes del plantel".

Los entrenamientos en el fútbol argentino continuarán

El jefe de la Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Donato Villani, sostuvo que el plan de entrenamientos, aprobado recientemente por el Gobierno nacional, continuará según lo previsto para los clubes argentinos. Esta determinación se mantendrá siempre y cuando el Ejecutivo no ordene lo contrario.

Sobre la situación de Boca, opinó: "No deja de impactar la cantidad de casos y la noticia, pero era algo totalmente esperable", citó Télam. "Sabemos que estamos en presencia de una pandemia mundial de múltiples posibilidades de transmisión y se filtró en todos los estratos de sociedad. Por lo tanto, no veo motivo por el cual no iba a suceder en el fútbol", consideró Villani.

Para el especialista, la implementación de las "burbujas" en el deporte "anduvo bien" en diversos países, aunque "no hay algo que de tranquilidad y permita estar 100 % seguro". Al respecto, concluyó: "Por más que se ponga distancia, los individuos comparten el hotel, se entrenan, se suben a un micro, tienen que ir y volver. Buscar una falla es muy difícil, porque puede entrar por tantos lados que se hace imposible, y todo queda en sospecha".

En cuanto a la pandemia, a nivel nacional el Ministerio de Salud registró un total de 417.735 casos confirmados, y 8.730 fallecimientos. En la capital, donde se empiezan a habilitar algunas actividades, el acumulado sobre personas residentes es de casi 96.000 contagios y más de 2.300 muertes.

Si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos.