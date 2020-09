"Narcisista maligno": un documental hace un retrato psicológico de Trump

Un documental que retrata el perfil psicológico del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha estrenado este martes bajo el título 'Unfit: The Psychology of Donald Trump' —que se traduciría en español como 'No apto: la psicología de Donald Trump', informa AFP.

La producción ofrece un análisis sobre el comportamiento, la condición y la estabilidad del mandatario, así como de su impacto en la sociedad. "Por primera vez, los profesionales de la salud mental dejan constancia en una evaluación reveladora y basada en la ciencia del comportamiento y la estabilidad de Donald J. Trump", muestra la descripción del documental.

El filme, realizado a partir de entrevistas de médicos y profesionales de la salud mental, sostiene que Trump sufre de una condición conocida como narcisismo maligno, un trastorno de la personalidad cuyos componentes son, aparte del narcisismo, la paranoia, el trastorno de personalidad antisocial y el sadismo.

Según John Gartner, uno de los psicólogos entrevistados, este tipo de líderes "aparece a lo largo de la historia, y siempre son extraordinariamente disruptivos", señalando que se ha aplicado la misma etiqueta a Hitler, Stalin y Mussolini.

Anteriormente, la psicóloga Mary Trump, sobrina del presidente y autora del libro 'Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo' ('Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man'), que salió a la venta el pasado mes de julio, afirmó que la infancia de Donald Trump afecta negativamente a su actual comportamiento.

"Donald es un hombre profundamente dañado psicológicamente, basándose en su educación y en la situación con sus padres", indicó.