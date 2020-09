Reportan que Melania Trump usó cuentas de correo privadas en la Casa Blanca

La esposa del presidente Donald Trump utilizaba con frecuencia cuentas de correo electrónico privadas de la Organización Trump, del dominio MelaniaTrump.com, iMessage y la aplicación de mensajería encriptada Signal mientras estaba en la Casa Blanca, reveló a The Washington Post su exasesora y amiga Stephanie Winston Wolkoff que afirma haber mantenido correspondencia con Melania Trump varias veces al día.

"Melania y yo no utilizábamos los correos de la Casa Blanca", dijo Winston Wolkoff en una entrevista. Desde la Casa Blanca no se han pronunciado respecto a la publicación de The Washington Post, ni han ofrecido comentarios sobre el tema.

Según el periódico, los mensajes intercambiados por canales privados incluían conversaciones "sobre contrataciones y contratos gubernamentales (incluido el de Winston Wolkoff), agendas detalladas del presidente y la primera dama durante las visitas de Estado israelíes y japonesas, las alianzas estratégicas para la iniciativa de la primera dama Be Best, la logística de la carrera de huevos en Pascua y las finanzas para la toma de posesión presidencial".

Richard Painter, exasesor de ética de George W. Bush, señaló que aunque el título de primera dama no es un cargo gubernamental, si decide abordar asuntos del Gobierno, debería usar el correo electrónico de la Casa Blanca.

El uso de cuentas personales tampoco está prohibido bajo la Ley de Registros Presidenciales si no se prevén discusiones sobre asuntos clasificados, pero de todas formas conlleva ciertos riesgos, ya que si estos correos no se guardan con cuidado y se pierden, la Casa Blanca no podrá presentarlos en respuesta a una citación.

De ser ciertas las afirmaciones de la exasesora de Melania Trump, la esposa del presidente de EE.UU. y toda la Administración de la Casa Blanca podría afrontar un escrutinio por el uso de correos privados. El propio Trump insistía en la persecución judicial de su rival demócrata Hillary Clinton en 2016 por el uso de un servidor privado.