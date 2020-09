Ejecutivo de Xiaomi critica los futuros iPhone 12 por sus baterías deficientes

El representante de la corporación china cree que estas baterías no podrán garantizar el funcionamiento normal de los dispositivos.

El director del Departamento de software para teléfonos móviles de Xiaomi, Zhang Guoquan, ha criticado abiertamente a Apple por su elección de baterías para los nuevos iPhone 12, informa el portal chino MyDrivers, citando la cuenta del ejecutivo en la red social Weibo.

Guoquan publicó un 'post' en el que mencionó rumores sobre el lanzamiento planeado de Apple. De esa publicación se desprende que el iPhone 12 básico recibirá una batería con una capacidad de 2.227 miliamperios-hora, mientras que el iPhone 12 Pro Max tendrá una batería 3.678 miliamperios-hora. El representante de la corporación china cree que estas baterías no podrán garantizar el funcionamiento normal de los dispositivos.

En ese sentido, el ejecutivo de Xiaomi señaló que los teléfonos inteligentes de nueva generación deberían tener baterías más avanzadas. "¡Estos dispositivos tienen 5G! Es una pena", lamentó Guoquan. En su opinión, los 'smartphones' de la quinta generación de comunicación se caracterizan por un mayor consumo de energía, por lo que la autonomía de los iPhone podría ser reducida.

En comentarios a la publicación, el directivo destacó que estaba especialmente decepcionado con los dispositivos básicos de la serie. "Si me dicen que una batería de 2.000 miliamperios-hora es más duradera que la de 4.000, no me lo creeré", aseveró Guoquan.

Se espera que la línea de iPhone 12, cuyo lanzamiento se espera este otoño, cuente con pantallas OLED y soporte 5G . A modo de comparación, el teléfono inteligente insignia de Xiaomi, Mi 10 Ultra, lanzado en agosto, recibió una batería con una capacidad de 4.500 miliamperios-hora con soporte para carga rápida con una capacidad de 120 vatios.