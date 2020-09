López Obrador confirma la renuncia del secretario de Medio Ambiente

Tras algunos días de especulación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la renuncia del secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, por motivos de salud, y anunció cambios en su gabinete.

En su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador informó que la actual secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, será el relevo de Toledo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, la Secretaría del Bienestar quedará en manos del actual subsecretario Javier May, coordinador del programa Sembrando Vida.

"En efecto, presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud. Además, la actividad pública produce estrés", dijo López Obrador.

El polémico audio de Toledo

Toledo causó polémica semanas atrás, luego de que a principios de agosto se diera a conocer un audio en el que criticaba el proyecto de la 'Cuarta Transformación', abanderado por el actual mandatario, así como la injerencia del empresario Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, en temas perjudiciales para el medio ambiente, como el apoyo al herbicida glifosato.

El mandatario mexicano, sin embargo, explicó que Toledo le había comentado su intención de renunciar por problemas de salud desde antes que se diera a conocer el polémico audio, en donde planteaba contradicciones al interior del proyecto lopezobradorista.

"Él es una gente de primer orden, yo diría que es el ecologista, ambientalista, más culto del país y consecuente. Me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba en renunciar. La semana pasada el médico le dijo que no podía seguir. Deja la Secretaría y regresa a la academia", expresó López Obrador.

El cambio formal de posiciones en el gabinete se realizará en las próximas horas.