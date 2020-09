José 'Pepe' Mujica pone en duda su continuidad como legislador en Uruguay: "Es probable que me vaya al carajo en octubre"

El expresidente y actual senador, de 85 años, dijo que debido a la pandemia de coronavirus piensa en irse a su casa, pero "no de la política".

El expresidente y actual senador de Uruguay José 'Pepe' Mujica afirmó este martes que evalúa dejar próximamente su banca como legislador, debido los riesgos que implica para su salud el coronavirus a sus 85 años, informó el diario local El País.

"Es probable que me vaya al carajo en octubre, porque esta pandemia va a seguir y yo no estoy en condiciones, con una enfermedad crónica y la edad que tengo", manifestó el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP), que padece una enfermedad que afecta su sistema inmunológico.

El exmandatario fue consultado entonces por un periodista que le preguntó si su decisión era firme, ya que había anticipado su retiro en otras oportunidades. "Sí, me voy para mi casa, pero no me voy de la política", aclaró.

El desafuero de Manini Ríos

Las declaraciones de Mujica se dieron durante una conferencia de prensa en el Parlamento, donde se trata el posible desafuero del senador Guido Manini Ríos, referente del partido conservador Cabildo Abierto.

Ríos, excomandante en Jefe del Ejército, está acusado de haber ocultado información sobre delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar en Uruguay (1973-1985), en el marco del caso 'Gavazzo'.

Mujica adelantó que votará a favor del desafuero por "disciplina partidaria", ya que esa es la decisión del Frente Amplio (FA) que integra el MMP, aunque personalmente no está de acuerdo porque cree le harían "un favor" a Manini Ríos, quien se "victimizará".

"Yo hoy soy hombre de partido, voy a fundamentar lo que pienso, pero voy a obedecer al partido", aseguró.

La fiscalía que investiga el caso 'Gavazzo' solicitó el desafuero en noviembre de 2019, con el objetivo de imputar al senador de origen militar del delito de omisión de denuncia, por no informar a la Justicia que el represor José Nino Gavazzo había confesado ante un Tribunal de Honor militar, en 2006, que durante la dictadura, en 1973, se encargó de hacer desaparecer el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro, quien había sido previamente torturado.

Este martes, la Comisión de Constitución del Senado aplazó una semana la votación del desafuero de Guido Manini Ríos, a pedido del gobernante Partido Nacional.