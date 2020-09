"Hazlo por el equipo": La exportavoz de Trump relata que Kim Jong-un le guiñó un ojo y cómo reaccionó el presidente

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, reveló en su nuevo libro cómo el líder norcoreano, Kim Jong-un, le guiñó un ojo durante la cumbre de Singapur, en junio de 2018, y cómo reaccionó el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuando poco después le relató lo ocurrido.

En el libro 'Speaking for Myself' (Hablando por mí misma), que se publicará el próximo martes y al que ha tenido acceso The Guardian, Sanders recuerda que estaba tomando notas durante la cumbre cuando en un momento dado alzó la vista y se percató de que Kim la estaba mirando. "Hicimos contacto visual directo y Kim asintió con la cabeza y pareció guiñarme un ojo", escribe la exvocera, confesando que se quedó "atónita" y rápidamente miró hacia abajo y siguió con sus apuntes.

"Serás una heroína para tu país"

Sanders le contó el incidente a Trump y a su entonces jefe de personal, John Kelly, mientras se dirigían al aeropuerto en la limusina.

"¡Kim Jong-un te coqueteó!", supuestamente exclamó en respuesta Trump, bromeando con que Sanders tenía que irse a Corea del Norte y "hacerlo por el equipo". "Tu esposo e hijos te extrañarán, ¡pero serás una heroína para tu país!", añadió.

Según la exportavoz, Trump y Kelly, quien supuestamente respaldó las bromas del presidente, "se rieron a carcajadas".

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!