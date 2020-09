Israel muestra su nueva arma que emplea para neutralizar los globos incendiarios lanzados desde Gaza

La Policía Fronteriza de Israel ha mostrado y explicado a la prensa internacional el funcionamiento de su nuevo cañón láser, que es empleado para neutralizar los globos incendiarios lanzados desde la Franja de Gaza.

Se trata del Lahav or ('Filo de la luz', en español), cuyas pruebas operacionales empezaron a principios de agosto. El objetivo del láser son globos infantiles llenos de helio que llevan mechas incendiarias o explosivos, informa Radio Francia Internacional (RFI).

"Es un sistema láser para interceptar globos y aviones no tripulados. Ahora mismo es el sistema más seguro del mundo. Solo puede dar en el blanco al lo que estamos apuntando sin daños colaterales". En caso de que un avión pase por la zona de acción del láser, "no hay problema, [la aeronave] no resulta afectada", dijo a RFI el comandante de la Policía Fronteriza israelí, el general Yaakov Shabtai.

¿Puede interceptar misiles?

Los oficiales a cargo de las operaciones con el arma aseguran que "funciona muy bien" y han derribado "muchos globos". En más de un mes de pruebas operacionales a lo largo de la Franja de Gaza, estas han tenido "una tasa de éxito del 90 %", aseveró el vocero del cuerpo policial, Micky Rosenfeld.

Sin embargo, el sistema no tiene capacidad para interceptar cohetes o misiles y es demasiado caro para neutralizar globos, 2 millones de dólares cada unidad, por lo que el Ejército se abstiene de encargarlo, aunque la Policía Fronteriza sí lo está probando.

Los vientos provenientes del mar Mediterráneo pueden soplar a varios kilómetros de distancia los globos lanzados desde Gaza hacia territorio israelí, donde detonan y provocan incendios. Lahav Or utiliza sensores ópticos para rastrear los globos y dispara un rayo láser continuo y enfocado hasta que estos revientan.