Afirman que el uso de esteroides baratos y disponibles reduce el riesgo de muerte por coronavirus en los pacientes más graves

El tratamiento de pacientes gravemente enfermos de covid-19 con corticoesteroides disponibles y baratos ayuda a reducir el riesgo de muerte en un 20 %, según un análisis coordinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) basado en diversos estudios independientes, que fue presentado este miércoles.

Durante los ensayos clínicos llevados a cabo por equipos internacionales de científicos, se aplicaron a los pacientes dosis bajas de hidrocortisona, metilprednisolona y dexametasona, encontrando que estos esteroides mejoran claramente las tasas de supervivencia de las personas con coronavirus en estado crítico.

En uno de los documentos publicados en la revista The Journal of the American Medical Association (JAMA) por la Universidad de Bristol se analizaron siete ensayos en 12 países y se observó la mortalidad en 1.703 pacientes con coronavirus en estado crítico durante 28 días. Los pacientes fueron asignados al azar para recibir uno de los tres fármacos o un placebo.

Una de las investigaciones mostró que la hidrocortisona, un medicamento muy utilizado para tratar trastornos alérgicos, afecciones cutáneas y artritis, entre otras afecciones, pudo reducir el riesgo de muerte en cerca de un tercio de los pacientes.

Mientras que, en otros ensayos, la dexametasona redujo las muertes en un 36 % y la metilprednisolona en un 9 %, aunque en este último caso el grupo de estudio fue pequeño. Los investigadores afirmaron que, en general, los esteroides ayudaron a reducir el riesgo de muerte en pacientes muy enfermos con coronavirus en un 20 %, en diferentes grados.

"Los esteroides son un medicamento barato y fácilmente disponible, y nuestro análisis ha confirmado que son efectivos para reducir las muertes entre las personas más gravemente afectadas por el covid-19", aseguró el investigador Jonathan Sterne, de la Universidad de Bristol, precisando que los resultados beneficiosos son independientes de la edad o el sexo.

Únicamente para los casos más graves de covid-19

Pese a los resultados optimistas, otros especialistas plantean la pregunta de cuál es la dosis óptima de estos medicamentos, ya que, si bien se ha demostrado que las dosis bajas son beneficiosas, el uso exagerado de corticoesteroides está asociado con infecciones secundarias y complicaciones a largo plazo.

Además, la guía publicada por la OMS advierte que este tratamiento debe aplicarse solo en los casos más graves de covid-19, ya que en los casos leves no produjo ningún beneficio e "incluso podría resultar perjudicial", recoge Reuters.

En todo caso, la mayoría de los especialistas está de acuerdo en que gracias a los nuevos estudios ahora existe más de una opción de tratamientos contra el coronavirus para quienes más lo necesitan. "Los esteroides no son una cura, pero ayudan a mejorar los resultados", subraya el profesor Anthony Gordon, del Imperial College de Londres.

Por su parte, la directora de atención clínica de la OMS, Janeth Días, señaló que la organización se encuentra actualizando su guía de recomendaciones para impulsar el uso de esteroides en los enfermos graves.

En el mes de junio, La Organización Mundial de la Salud ya había pedido aumentar de la producción mundial de dexametasona para usarla en la lucha contra el covid-19, calificando su aplicación como un "avance científico que salva vidas".