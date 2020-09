Kremlin: Rusia está interesada y quiere aclarar la situación sobre Navalny, esto requiere información de Alemania

Moscú está interesada y quiere aclarar la situación sobre el presunto envenenamiento del opositor ruso Alexéi Navalny, pero esto requiere información de Alemania, ha anunciado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Esperamos establecer las razones de lo sucedido, estamos interesados en esto, queremos esto. Para esto necesitamos información de Alemania. Aún no tenemos información de Alemania", aseveró el vocero presidencial ruso a periodistas.

El comentario de Peskov se produce un día después de que Berlín anunciara que las pruebas del laboratorio militar concluyeron que Navalny fue envenenado con un agente nervioso parecido al Novichok.

Tras el anuncio del Gobierno alemán, Peskov reiteró que antes del traslado del político ruso a Berlín, no se habían identificado sustancias tóxicas en su cuerpo.

Por su parte, uno de los creadores del Novichok, Leonid Rink, afirmó que Navalny no pudo haber sido envenenado con esa sustancia. En su opinión, si el opositor ruso hubiera sido envenenado con ese agente nervioso, "habría estado descansando en el cementerio desde hace mucho tiempo" en lugar de entrar en coma.

¿Sanciones contra Moscú?

A la luz de la situación con Navalny, se le preguntó a Peskov si Moscú ahora espera sanciones de Alemania u otros países europeos, en particular, sanciones contra el gasoducto Nord Stream 2. El portavoz de Putin respondió que el Kremlin no entiende cuál podría ser la razón para discutir el tema de las restricciones contra Rusia.

"No entendemos cuál podría ser el motivo de las sanciones. En general, no aceptamos el discurso y el lenguaje de las sanciones, lo consideramos absolutamente inaceptable. Pero en este caso, no entendemos las razones para discutir el tema de las sanciones", señaló Peskov.

Este jueves, el Ministerio de Exteriores ruso aseveró que Moscú no descarta que las declaraciones de Berlín sobre el envenenamiento de Navalny sean para justificar ciertas "contramedidas" hacia Rusia ya preparadas de antemano.